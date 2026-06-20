姜涛澳门演唱会丨邀炎明熹做嘉宾限制近距离接触？ 姜涛 : 唱过翻寻味 爆Gigi写道歉信

姜涛一连3场的《“LAVA”LIVE TOUR 2026 - MACAU》世界巡回演唱会，昨晚（19日）于澳门举行首场演出。作为巡回演唱会的压轴站，全场「姜糖」（姜涛粉丝暱称）在开骚前已情绪高涨，不断拍手大叫「姜涛」。今次澳门站惊喜满满，最大亮点莫过于炎明熹担任嘉宾，两人互动火花四溅，为观众带来难忘的端午节演出！

炎明熹为姜涛演唱会任嘉宾讲烂Gag

在演唱完《Every Single Time》后，姜涛原先与女舞蹈员跳辣身舞，随后两人齐齐降落台下。当舞台再次升起时，身旁已换上重量级嘉宾炎明熹！适逢端午节，炎明熹特别准备了两只粽上台送给姜涛，笑指他可以跟粽做朋友变成「姜粽」，更自封为「粽经理」。面对炎明熹的连环烂Gag，姜涛一度不知如何接话，随后笑著打圆场：「我哋两个倾偈真系会好夹，佢哋好惊，好多人都话好担心我同你倾偈… 但我都带动呢个气氛嘅，所以唔使担心。」笑言这段环节有点长的姜涛，接著与炎明熹合唱《爱不单行》。正当姜涛准备落台让炎明熹独唱表演时，炎明熹竟突然大叫「救命」。姜涛随即关心发生何事，炎明熹直认自己「傻傻哋」，坦言虽然两人曾合唱过，但心情依然十分紧张。

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姜涛收炎明熹手写道歉信

完骚后受访时，姜涛透露收到炎明熹的手写道歉信。他表示今次请炎明熹做嘉宾是「唱过翻寻味」，非常欣赏对方的声线与舞台感：「佢头先好得意，佢话佢唱嘅过程中冇唱到一段嘢，其实好小事，我谂观众睇唔出，但佢特登手写一封信同我say sorry，我未得闲覆佢，但我而家正式喺度同炎小姐讲唔紧要，好小事，但睇得出佢好认真。」

对于两人互称「姜先生」与「炎小姐」，未来会否有机会推出合唱歌？姜涛表示：「相信有机会一定都想，希望以后睇吓有冇呢个缘份。」至于为何今次未有安排两人再作「近距离」接触，姜涛解释：「有啲距离好啲，上次都有吓亲嘅，同埋今次表演唔啱呢个方式。」姜涛亦补充，虽然炎明熹叫他做「姜粽」确实有点「夹硬来」，但他非常开心，因为每次请嘉宾都期待他们带来的惊喜。

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姜涛澳门开骚大展舞技：好攰

回顾演唱会开场，身穿红色外套配黑色裤的姜涛从台下弹跳登场。甫开场即一口气跳唱《LAVA》、《白果》及《Master Class》等多首快歌，来到巡回压轴场，他亦High爆叫全场观众企起身。跳唱完多首歌后，姜涛先开口跟大家打招呼，欢迎大家来到巡回最后一站，又笑言很久没开骚所以觉得好攰。他幽默地说：「我想讲我头先跳《镜中镜》嘅时候真系有呢个感觉，好攰！讲笑，大家咁俾面喺咁重要嘅节日嚟撑我场，我一定俾足最好嘅表现，希望畀大家好好地过呢个节日。」

再跳唱多首歌后，姜涛分享一边唱歌一边食到自己的汗，感觉好咸。他早前宣布暂时不推出新歌，但他强调这不代表不做音乐，而是现在多了独处时间，希望借此获得长进，并承诺下年再带给大家的音乐，一定会对得住这一年的时间。

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姜涛回应咀偶像罗志祥：误会

谈到未能与炎明熹近距离接触，但与偶像罗志祥就可以？姜涛笑认：「系喇，冇错，呢个就系偶像嘅魅力，（当日咀嘴系咪冇夹过？）冇，都系一个误会，都系天时地利人和，佢应该唔系锡我，佢自己都吓亲，佢一掂我，我下意识望住佢，咁啱我又拧转个头…（吓亲多，定系开心多？）一开头吓亲，后尾都开心嘅！」 他亦笑指这除了是自己的舞台初吻外，应该也是罗志祥的舞台初吻。姜涛透露早几日曾与罗志祥通电话，获对方教导弹跳要高点及许多技巧，对此十分感激。他又预告目前正筹备国语歌，希望下年大家多多支持。

chill club颁奖礼2026丨姜涛炎明熹世纪同台：

姜涛跳唱郭富城金曲唱毕狂喘气

演唱会中段，姜涛换上灰啡色西装现身，却怕丑笑言：「突然觉得呢件（西装）太Deep」，惹来全场大笑。随后他跳唱郭富城的经典金曲《对你爱不完》，唱完后满头大汗、狂喘气坐低。他解释在之前的粉丝聚会中发现这首歌现场气氛极佳，证明歌曲经典，因为见到观众热情澎湃，所以一定要唱这首他最尊敬前辈的歌曲，希望将这份精神一代传一代。问到会否拜郭富城为师，姜涛口窒窒说：「拜师都唔敢拜！佢系我哋嘅神！因为罗志祥都系模仿郭富城前辈，我又模仿罗志祥，应该冇乜人想模仿我。」

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姜涛重踏红馆坦言感觉特别

演唱会尾声，姜涛献唱《爱情签证申请》和《蒙着嘴说爱你》作结。完骚受访时，姜涛坦言对巡回最后一站感到不舍，因为做完之后所有事情也要重新再来过：「会唔舍得，好似自己小朋友咁，系每个人嘅心血。」 他提到之前因某些事情令演唱会有改动，而今次就实现返最原本的舞台效果和感觉，还原度有七至九成。

此外，早前担任罗志祥嘉宾，是姜涛自MIRROR演唱会发生意外后首次重回红馆舞台。他坦言当日去到红馆有特意行了一圈，感觉截然不同：「好特别，罗志祥都有讲，系一个好有标志性嘅场地，对每个艺人嚟讲都系一个好高门槛嘅地方。（希望将来有机会再踏红馆？）我觉得睇缘份睇安排，我哋话唔到事，但有机会我哋都会做好每一个地方嘅表演。」