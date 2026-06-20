姜涛澳门巡唱最终站大叫不舍 邀炎明熹做嘉宾 : 唱过翻寻味 澄清与小猪台上咀嘴无夹过

姜涛一连3场《 “LAVA” LIVE TOUR 2026 - MACAU 》世界巡回演唱会今晚（19日）在澳门举行头场，开骚前，一众「姜糖」（粉丝暱称）拍手大叫「姜涛」。

姜涛称很久没开骚所以好攰

身穿红色外套黑色裤的姜涛在台下弹上台，甫开场他即跳唱多首快歌，当中包括《LAVA》、《白果》及《Master Class》等，来到巡回压轴场，姜涛亦high爆叫大家企起身。跳唱完多首歌后，姜涛先开口跟大家打招呼，他欢迎大家来到巡回最后一站，又笑言很久没开骚所以好攰，而他又讲笑指因今日端午节，所以演唱会差不多完结，大家可回家食粽：「我想讲我头先跳《镜中镜》嘅时候真系有呢个感觉，好攰！讲笑，大家咁俾面喺咁重要嘅节日嚟撑我场，我一定俾足最好嘅表现，希望畀大家好好地过呢个节日。」再跳唱多首歌后，姜涛指一边唱歌一边食到自己的汗，觉得好咸，又谓自己早前宣布唔出歌但唔代表唔做，现在多了独处时间，希望自己能在这段时间有长进，下年再给大家的音乐是希望对得住呢年时间。

姜涛被Gigi大叫救命吓亲

在演出完《Every Single Time》后，姜涛与女舞蹈员跳辣身舞，之后两人一起降到台下，再升上来的时候，已由女舞蹈员换成嘉宾炎明熹（Gigi），而Gigi更攞了两只粽上台表示要送给姜涛，她表示姜涛可以跟粽做朋友，这样就会变「姜粽」，之后Gigi又指是「粽经理」，搞到姜涛不知道可以说什么，他随后说：「我哋两个倾偈真系会好夹，佢哋好惊，好多人都话好担心我同你倾偈… 但我都带动呢个气氛嘅，所以唔使担心。」不过讲完后姜涛笑言这一part好长，之后两人合唱《爱不单行》，而正当姜涛准备落台让Gigi表演时，Gigi即大叫救命，姜涛也随即问她发生什么事，Gigi表示自己「傻傻哋」，又指两人虽然合唱过，但还是会紧张。

姜涛跳唱《对你爱不完》

姜涛在演唱会上又提到好开心早前去了偶像罗志祥（小猪）演唱会，觉得就算当时什么都不做也会觉得好开心，而早几日自己也同对方倾电话，他指小猪有叫他弹跳要高点，又教他很多技巧，很感谢对方，姜涛又透露现在正做国语歌，希望大家下年会多多支持。姜涛换上灰啡色西装继续唱，不过甫现身即怕丑笑说：「突然觉得呢件（西装）太Deep」，搞到全场狂笑。而他跳唱完郭富城经典歌《对你爱不完》，成头汗的姜涛即坐低狂喘气，他解释唱首歌是因为见过大家好热情澎湃，所以觉得一定要唱，又谓这是自己最尊敬一位前辈的一首歌，希望这精神可以一代一代传落去。演唱会最后，姜涛唱出《爱情签证申请》和《蒙着嘴说爱你》。

姜涛收炎明熹手写道歉信

姜涛在完骚后受访，他指今次是巡回演唱会最后一站，自己也有不舍，因为做完之后所有事情也要重新再来过：「会唔舍得，好似自己小朋友咁，系每个人嘅心血。」又谓之前因某些事情令演唱会有改动，这一次就实现返最原本的舞台效果和感觉，还完度有七至九成，提到请炎明熹担任嘉宾，他表示是「唱过翻寻味」，更坦言Gigi无论声线与舞台感也是自己很欣赏的歌手：「佢头先好得意，佢话佢唱嘅过程中冇唱到一段嘢，其实好小事，我谂观众睇唔出，但佢特登手写一封信同我say sorry，我未得闲覆佢，但我而家正式喺度同炎小姐讲唔紧要，好小事，但睇得出佢好认真。」又指Gigi称自己为姜先生，自己则叫她做炎小姐，问到两人是否有机会推合唱歌？姜涛说：「相信有机会一定都想，希望以后睇吓有冇呢个缘份。」至于为何不安排两人再「近距离」接触，姜涛表示经常出现不是太好：「有啲距离好啲，上次都有吓亲嘅，同埋今次表演唔啱呢个方式。」姜涛又指当Gigi叫他做姜粽这个gag确实有点夹硬来，但也很开心，因每一次请嘉宾都期待他们带来的惊喜，至于跟Gigi不能近距离接触，但偶像是罗志祥就可以？他说：「系喇，冇错，呢个就系偶像嘅魅力，（当日咀嘴系咪冇夹过？）冇，都系一个误会，都系天时地利人和，佢应该唔系锡我，佢自己都吓亲，佢一掂我，我下意识望住佢，咁啱我又拧转个头…（吓亲多，定系开心多？）一开头吓亲，后尾都开心嘅！」姜涛又谓这除了是自己的舞台初吻外，应该也是小猪的舞台初吻。

姜涛不敢拜郭富城为师

提到他刚才唱郭富城的《对你爱不完》，姜涛表示因为之前在MIRROR粉丝聚会中，虽然已经都很攰，但一播这首歌全场好high，发现这首歌的现场效果原来很好，证明这首歌的经典，至于是否也视郭富城为师傅？姜涛口窒窒说：「拜师都唔敢拜！佢系我哋嘅神！因为小猪都系模仿郭富城前辈，我又模仿小猪，应该冇乜人想模仿我。」另外，提到担任小猪演唱会嘉宾，这次是MIRROR演唱会发生意外后，姜涛首次重回红馆舞台，他坦言当日去到红馆自己也有行一圈，问到有什么感觉？姜涛坦言感觉很不同：「好特别，小猪都有讲，系一个好有标志性嘅场地，对每个艺人嚟讲都系一个好高门槛嘅地方。（希望将来有机会再踏红馆？）我觉得睇缘份睇安排，我哋话唔到事，但有机会我哋都会做好每一个地方嘅表演。」