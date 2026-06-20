廖子妤第一次填词描绘《夜王》Mimi卑微爱意 同唱作女歌手iii合推单曲《一厢情愿》

近期凭电影《像我这样的爱情》荣获影后殊荣的廖子妤（Fish）与香港独立唱作女歌手iii（Iris Liu／廖颕琛），6月18日联手推出全新合作单曲《一厢情愿》。

廖子妤Mimi视角填词

这首歌源自iii为2026年贺岁电影《夜王》创作的纯配乐，其中一轨特别描绘Fish饰演的夜总会妈妈生「杨丽敏 Mimi」的内心世界。二人听后一致认为这首曲极具故事潜力，决定重新编曲，共同打造有歌词的完整版本。Fish以电影角色「杨丽敏 Mimi」视角填词，细腻诉说角色内心的眷恋与执念；iii则化身Mimi的心声，将她对「欢哥」的所有思念、卑微的爱意，以及一厢情愿的情感完整呈现。歌曲来到最后一段，Mimi终于以自己的声音对自己诉说，选择放下与释怀，让听众跟随旋律，感受从隐忍到解脱的情感转折。这是杨丽敏第一次，亦是最后一次填词——透过音乐，把依恋化为文字，最终勇敢道别。