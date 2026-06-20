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再生家族｜是枝裕和来港谈创作直言ChatGPT欠人性 群星齐撑首映礼

影视圈
更新时间：00:15 2026-06-20 HKT
发布时间：00:15 2026-06-20 HKT

《小偷家族》康城金棕榈大奖得主、日本大导演是枝裕和（17日）来港出席新作《再生家族》映后分享会，亦出席了首映礼。首映礼吸引了不少影星出席，包括李佳芯、梁嘉琪、杨潮凯、苏家乐、黄文标、冯颖琪、陈果、许诚毅、林善等。为欢迎是枝裕和来港，电影公司特地邀请了6位本地插画家包括尘阿力、癫当、Cuson Lo、Man僧、文地猫和Pen So，看毕新作后以戏中重要关键「小王子与箱中的羊」为主题，绘画送给导演作礼物。

是枝裕和同AI绝交

是枝裕和很珍惜自己或作品被看见的时刻，因为感受更真实，「能够亲自跟观众交流见面，对电影人来说是拍电影的终极目标，可以听听观众对作品的感受后再去拍下一套电影。」新作贯彻导演的家庭主题，以「科技是否真正能让死去亲人复活再生」为起点，讲述影后绫濑遥与日本综艺节目搞笑组合「千鸟」成员大悟饰演的年轻建筑师夫妇，为疗愈意外丧子之痛，透过AI再生科技，迎来跟儿子一模一样的仿生人形机器人，企图重组破碎家庭。是枝裕和自言在生活上甚少用AI，但要开拍AI题材的电影，似乎有欠说服力，于是在监制的建议下，将剧本交给AI问意见，却欠缺「人性」：「ChatGPT给了很多意见，这些都是理所当然的意见，但完全感受不到人性，到底它的取态是源自平时看甚么电影，我完全感受不到。我和AI的关系应该只能到此为止。」

是枝裕和点解拣桒木里梦？

至于选角方面，新作由小孩演员桒木里梦饰演AI仿生人形机器人，是枝裕和自言在试镜时的取向跟以往有所不同：「过去找小朋友试镜，通常选坐不稳、站不直的小孩，今次则相反，观察他们能否企直坐定，还要求他们试演停电的状态，因为我不是要求小孩子扮机械人，反而是以加减法则，减低真实小朋友的味道，做到跟正常人有点不同的感觉就可以。」至于男主角大悟，是枝裕和补充，因为大悟于其他节目上的笑容带来一种现在已很罕有的、人的真实味道，所以决定起用他担任男主角。

是枝裕和受《科学怪人》影响

最后，是枝裕和又亲解日本片名《箱中的羊》（直译）的缘由，并透露名著《小王子》和《科学怪人》对他创作《再生家族》都有影响。是枝裕和很喜欢英国名著《科学怪人》的故事：「因为他被塑造和诞生，但得不到创作者的爱，明明内心非常亲切温柔，但因外貌受人类讨厌，遭遇悲惨，我特别喜欢这种哀伤。」

是枝裕和受《小王子》启发

不过，今次《再生家族》的创作反而渗入了另一部很喜欢的著作《小王子》：「今次是讲人类如何接受仿生机械人这种非人类的存在，特别想呈现仿生机械人与妈妈交流时，若妈妈读绘本给仿生机械人听，仿生机械人因没有人类感情，听不明白故事的真正意义，应选甚么绘本故事？于是我想起《小王子》，仿生机械人不明白小王子的感受。有了这情节后，才发展到以此作为电影名字。」是枝裕和最后总结，《再生家族》最想探讨的是甚么最像一个人。

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