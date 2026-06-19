警是个大佬｜罗子溢见囡囡毕业感动爆喊 赞太太杨茜尧新发型 : 想再追佢一次 Bob撑大女性感打扮不理网民攻击

TVB新剧《警是个大佬》举行煞科晚宴，罗子溢、林盛斌(Bob)、王敏奕等演员齐出席，Bob指认识子溢多年，经过今次合作成为深交，子溢则赞阿Bob有义气，阿Bob就赞子溢无私教他看镜头，是未来视帝。

罗子溢扮卡通人物引囡囡望镜头

今期《东周刊》独家直击到子溢和太太杨茜尧出席囡囡影幼稚园毕业照活动，落力逗小朋友笑，封「新一代绝世好爸」，子溢笑言很难令小朋友望镜头，要扮卡通人物，指两夫妻工作交接期其实无夹定，有需要就由长辈帮手照顾子女，现在工作完成能亲自教子女功课，自爆在囡囡幼稚园毕业礼见到她上台发言，感动得比太太更快哭，又赞太太新发型够潇洒，笑言想再追她一次。

Bob从小教子女理财

Bob谈到大女霏霏举行18岁成人礼派对，他表示为她花费开派对庆祝，一家人吃自助餐又去主题公园，希望她入到心仪大学。对于霏霏打扮性感被网民攻击，他撑大女指十几岁都有喜爱的打扮。子溢赞霏霏表现大方，Bob谦称是太太教导有方，又指不会给女儿附属卡，她也没要求，从小教子女理财不会先使未来钱。