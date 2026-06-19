钟柔美遇低谷揾姚焯菲倾心事 同李茵彤好老友唔觉被抢Job

钟柔美（Yumi）出席何晋乐生日会，受访时表示送上自己的支持作为礼物。Yumi谈到过节不爱吃粽，只敢吃一口饭，「我易肥、易瘦、易水肿，最近成日宣传《飞常日志II》，出活动觉得自己次次唔同样！」望保持身形。

钟柔美认形象受挫

Yumi暑假刚开始，表示对升班有信心，目前要平衡学业、工作。她与姚焯菲（Chantel）同处求学期，Yumi指互相倾诉心事，「大家都有低谷时候，我考DSE当年都觉得好难挨。」今日有报道指，Yumi受负面新闻影响，形象下挫，原有机会担正演出处境喜剧《爱．回家之三代同糖》，亦被师妹李茵彤取代，Yumi再次回应指为对方感到高兴，二人曾经合作拍摄剧集《飞常日志II》而成为好朋友。Yumi明言负面新闻的确影响形象，同时认为：「向前行啦！继续进步，亦唔谂太多，要做好自己！」