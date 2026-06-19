廖慧仪细码比坚尼游峇里汹涌澎湃  裤仔极小陷走光边缘  「唔着裤」揸电单车惹骚动

现年29岁、2020年港姐出身的TVB上位小花廖慧仪（Jessica），近年成功走出人生低谷，专注发展演艺事业。一直热爱运动、从不吝啬展示健美体态的她，近日一个人飞到印尼峇里岛旅行。难得到充满阳光与海滩的度假胜地，廖慧仪当然不会放过大骚身材的好机会！她在社交平台上载了多张极少布的性感比坚尼照，尽情流露诱人一面。一个人旅行的她状态一流，不仅拥有巅峰颜值，更因为一直有做运动的习惯，全身紧致没有一丝赘肉，完美晒出一副堪比模特儿的魔鬼体态。

廖慧仪细码比坚尼汹涌澎湃

在分享的靓相中，廖慧仪的性感程度令人喷血。其中一张她换上一件米白色的细码比坚尼，只见她轻闭双眼、嘴角上扬展露甜美笑容，并将上身微微向前倾，即时营造出汹涌澎湃的视觉效果；加上她的比坚尼裤子极细，将火辣曲线展露无遗，似游走在走光边缘，看得一众粉丝血脉沸腾。另外，她亦有穿上一套紫色比坚尼，同样因为裤子极细，完美展示出她优美的臀部与腿部线条，加上一双修长美腿「任睇唔嬲」，画面相当吸睛，让网民看得心旷神怡。

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廖慧仪电单车上唔着裤？

除了比坚尼照，另一张「福利图」亦在网上惹起热烈讨论。照片中，廖慧仪化身型格女郎骑上电单车，尤为惹火的是，她下身仅围上一块透视「透窿」薄纱，若隐若现的视觉效果犹如没有穿上裤子一样，尺度大开，极度火辣！

廖慧仪前男友轻生

其实廖慧仪的演艺之路并非一帆风顺，自参选港姐以来便是非不绝。2020年，她被传与《#后生仔倾吓偈》出身的小生孔德贤关系密切，导致与当时的圈外男友Sam感情生变。其后Sam不幸选择轻生，并留下遗书直指因为廖慧仪而大受打击，遗书中更心碎控诉：「你用无数大话瞒住我跟另一个人出去」。这宗悲剧事件令廖慧仪的形象瞬间插水，更一度被TVB「雪藏」暂停所有工作，星途岌岌可危。

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廖慧仪走出阴霾

不过事过境迁，经过时间的沉淀，近年廖慧仪已渐渐走出阴霾。获公司解冻后的她，获安排参与多部重头剧集及综艺节目，包括《新闻女王2》、《夺命提示》、《黑色月光》以及《港女野人》等，事业全面重回正轨。

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