何晋乐储200封粉丝信揾创作灵感 拣女朋友以樊亦敏为指标
更新时间：22:15 2026-06-19 HKT
发布时间：22:15 2026-06-19 HKT
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何晋乐（Rock）将于本月24日迎接30岁生日，一众粉丝（19日）为他举行生日会兼新歌《MY ONLY》发布会，更获MV女主角姚焯菲（Chantel）；钟柔美（Yumi）、潘静文（Sherman）、张驰豪（Aska）等《声梦传奇》好友；汤盈盈、樊亦敏、陈浚霆等《爱．回家之开心速递》同演到场祝贺，齐齐唱生日歌、切蛋糕，场面非常热闹。何晋乐与Chantel即场上演MV舞蹈，尽显二人默契！
何晋乐叹时光飞逝
何晋乐受访，Chantel没有受访。时表示人生有三万多日，踏入三十岁已度过三分一时间，趁重要阶段决定推出新歌答谢粉丝，《MY ONLY》筹备两年多亲自填词，储200封粉丝信揾创作灵感。Rock喜欢听张敬轩的歌，当年专心学业未有投入追星行列。何晋乐主演处境喜剧《爱．回家之开心速递》即将完结，他表示「光荣退休」，「未知新一套剧有冇份，但会同三太（樊亦敏）开频道拍片一齐玩，延续母子感情！」
何晋乐拍拖随缘
何晋乐透露目前单身，感情方面随缘。谈到理想对象条件，他则表示：「可以畀到我灵感啦，系一个有趣同、开朗嘅人；我份人比较随性，想去行山就去，希望佢可以陪我。（三太做指标？）可以做指标！」坦言并非外貌协会，亦未在意对方是否圈内圈外人，惟觉得目前应专心工作，不应分心。
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