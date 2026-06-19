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潘静文自认冇胆晒身材 拍MV心仪张振朗周嘉洛做主角

影视圈
更新时间：21:16 2026-06-19 HKT
发布时间：21:16 2026-06-19 HKT

潘静文（Sherman）现身老友何晋乐（Rock）30岁生日会兼新歌《MY ONLY》发布会。她透露刚从越南蚬港旅行回港，疫情前已期待游览当地，结果却七年后才第一次到访，大呻天气极为炎热，无法在阳光下晒超过15分钟，「又怕晒黑，要唔停咁补上防晒乳液。」

潘静文叹外游冇艳遇

Sherman是次旅行与林志乐（Felix）、蔡恺颖（Lolita）同游，笑言无艳遇：「冇！我好惊同人搭讪，同埋言语不通，又怕陌生人，有时要施展浑身解数，用身体语言沟通。」透露乱入当地一间极为地道餐厅品尝越南河粉，大赞汤底震撼味蕾，不停吃喝，不断流汗亦未有增磅。难得到热带地区，她明言无影水著福利照，称自己并非走性感路线，仅有信心展露肩膊、腿部。近日《自然系女子旅行3》爆红，她直指不敢加入，「喺佢哋隔篱我好渺小！」称赞一众女艺员同事：「佢哋好大胆！我未得住，好动L呀！」

潘静文大赞魏浚笙靓仔

另外，Sherman时隔两年推出派台新歌，曲风采抒情风格，月底会录音及拍摄MV，未知会否请男主角合演，惟先决条件要靓仔：「我觉得Jeffrey（魏浚笙）好靓仔！（同公司艺人呢？）周嘉洛、张振朗都好靓仔！」是否于MV献上萤幕初吻？Sherman直言望留待「巨著」才上演吻戏，对象方面？「张振朗较合适！」

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