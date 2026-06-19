林芊妤决定「封肚」同老公保持距离 细女有机心抢妈咪第一位置
更新时间：20:16 2026-06-19 HKT
发布时间：20:16 2026-06-19 HKT
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Coffee（林芊妤）出席医美品牌宣传活动，接受访问时谈到在端午节工作，她笑言揾钱较陪家人重要，争取工作两小时作为放松时间。
林芊妤结婚八周年
今日（19日）是Coffee结婚八周年大喜日子，Coffee笑指老公知道她工作辛苦，会请她出外按摩放松。对于丈夫于结婚周年送赠枕头作礼物，Coffee随即笑指：「真系大直男！我都唔知好嬲定好笑！佢知道我凑女辛苦，上个月个女系咁病，病咗五次，鼻塞唞唔到气，要系咁喂人奶，最后我都病埋，呢个月好似丧尸咁！」称丈夫所赠枕头神奇地令她瞓得好；至于回礼方面？Coffee风骚表示：「送我畀佢！我保养得好！Keep住服侍佢啰！」
林芊妤两个就够晒数
Coffee去年年底诞下幼女，原本以为大仔会会争宠，惟兄妹出乎意料地相处和谐，「而家到我呷妹妹醋！佢好得意，成日巴结哥哥，真系机心婊！哥哥仲话『妹妹系我No. 1，你（妈咪）系我No. 2』，冇可能！我要做第一！」同时透露决定封肚停，「封肚喇！ 『好』字已经够，再生就『嬲』！两个经已好满足。」开玩笑指丈夫不用结扎，夫妇保持距离便足够。
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