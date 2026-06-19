前TVB童星「花剑男神」吴诺弘高调认爱 恋上世界杯女郎认沉晒船 关珮姿曾遭前度骗走身家

前TVB童星、现役香港男子花剑队代表吴诺弘，近日高调宣布与三语主持兼前「世界杯女郎」关珮姿谱出新恋情，他于IG上载了一张与女方头贴头的亲密合照，并深情写下爱的宣言：「若你不安心，我做你的浮台，冲不散对你的爱。」面对突如其来的放闪，起初有人猜测是否为新片宣传，但吴诺弘随后亲自上线辟谣，霸气护爱表示：「系我哋想同大家讲我哋拍拖喇，唔系想宣传啲乜。」他感谢大家正向的留言，自己纯粹分享拍拖的喜悦。

吴诺弘承认拍片擦出爱火

吴诺弘受访时大方透露两人是「啱啱开始」，缘份始于早前合拍一条大玩「土味情话」的YouTube短片。当时吴诺弘邀请关珮姿担任嘉宾，接触后发现女方性格极好又可爱，最终「不自觉地爱上对方」，成功令这位扬言要摆脱「直男」称号的男神破冰。有网民笑问是否「直男系列拍出真爱情」，吴诺弘幽默回应拍拖秘诀是「带女仔上大美督堤坝吹风」；当网民形容关珮姿是「见惯风浪的KOL」时，关珮姿搞笑回复「搭紧船嘛」，男友随即接力放闪高呼：「但我沉哂船点搞。」一句「沉船」完美展现出他对新女友的著迷。

相关阅读：吴诺弘由TVB童星变花剑男神桃花开 疑恋世界杯女郎KK关珮姿 女方曾遇渣男呃身家

吴诺弘女友现为三语主持

吴诺弘新晋女友关珮姿，早于2022年担任NowTV世界杯直播主持时已备受球迷注目，凭借甜美精致的外表及热爱足球的特质，被一众男网民封为极具「GFable」的理想女友。本身拥教育文凭的她，从小立志成为中文老师，但在实习期间发掘到幕前工作的乐趣，毅然转战演艺界做YouTuber及赛马KOL。然而，这位条件优厚的女神在感情路上亦曾跌过痛过。关珮姿曾在网台节目中自爆过往是容易受骗的「水鱼」，曾被前男友以投资为名骗走全副身家，对方留下微薄利息后便人间蒸发；她更坦承以往拍拖有「港女」特质，对男友长期要求报备行踪盯得太紧。经历过情伤，如今的关珮姿变得更成熟，终于遇上对她百般呵护的吴诺弘。

吴诺弘童星出身现役花剑港队成员

吴诺弘自6岁起已是TVB御用童星，曾参演《四个女仔三个BAR》等多部经典剧集。为专注学业与剑击发展，他就读名校拔萃男书院后便淡出幕前，并于2018年转为全职运动员，更成功代表香港出战东京奥运。虽然近年他活跃于社交平台，积极经营YouTube频道探索运动员以外的多元出路，但他强调未来一年仍会以打剑为核心：「大家都明白，运动员生涯始终有时限，都想有多啲唔同出路。」吴诺弘现时正值事业与爱情两得意，网民都期盼这对金童玉女能够拥有美好美来，修成正果。

相关阅读：TVB童星世纪合体 冼迪琦自爆曾暗恋吴诺弘 派性感福利吓窒男方尴尬问：有冇著衫