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颜志恒与8岁幼子合演音乐剧 会与「大前辈」钻研互相提点 魏嘉信离巢TVB望有更多机会

影视圈
更新时间：19:45 2026-06-19 HKT
发布时间：19:45 2026-06-19 HKT

《中年好声音》成员颜志恒（Benson）和魏嘉信（Cristovao）今日（19日）出席儿童音乐剧《我们都in过的第一志愿》记者会，担正做男主角的颜志恒，将与8岁幼子熹熹同台演出，他笑言今次会全力以赴做到最好，为了排练也申请长假期，更认为就算有压力都等于动力，亦可作多方面练习，无论唱歌、跳舞及演技方面。

魏嘉信叫定囝囝唔好妒忌

提到跟幼子同台演出，颜志恒笑谓：「佢系大前辈，前年已经有演出经验。（儿子有无指点你？）大家钻研下啦！未正式排练，两父子互相提点啦。」跟颜志恒老友鬼鬼的魏嘉信，笑言有对方在场，令他很安心，两年前睇过颜志恒的演出，当时在台下也曾幻想过两人会否有机会合作演出，而今次并会与10岁大仔晞晞和7岁幼子乐乐同台演出，笑指他们是前辈，皆因儿子有参与戏剧班。他笑说：「我同囝囝讲：『依家同我演呢部剧，到时我唔系做你爸爸，听到其他小朋友叫我做爸爸，唔好妒忌、唔开心！』。」谈到可觉儿子有演戏细胞，魏嘉信笑指大仔属于「搞笑捣蛋型」小朋友，可以再爆发潜质出来，反而细仔性格较为内敛，希望演出该剧后可以训练到更懂得跟别人沟通。

颜志恒想孖老友搞栋笃演唱会

谈到将来儿子入行会否反对，颜志恒坦言绝对不会反对，最重要小朋友做到自己想做的事情。魏嘉信则笑谓若然反对就会违背自己去追梦。本身是执业律师的魏嘉信，表示从未离开过法律界，亦需要工作才追梦。谈到他早前离巢TVB，他坦言自由度更大，希望大家给予更多机会。问到可会考虑将来两人合作开骚，颜志恒笑言可以搞个栋笃演唱会。

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