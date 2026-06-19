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前TVB「咪神」白云挑战尺度解放好身材 姿势大胆引人遐想网民问：准备进军AV界？

影视圈
更新时间：23:00 2026-06-19 HKT
发布时间：23:00 2026-06-19 HKT

前TVB「咪神」白云曾嫁富二代建筑师江俊霖（Kelvin），可惜婚姻维持约5年便结束，于2021年离婚。白云失婚后越见大胆，不时分享性感照，经常陷走光边缘，今日（19日）在社交平台公开的一辑新相，姿势大胆引人遐想。

白云内衣冲击视觉

白云最近到访充满艺术气息的奥地利维也纳，未知是否受到当地文化薰陶，今日在IG分享一辑唯美照片，大晒骄人身材。从照片所见，白云身处貌似酒店的露台，背后是璀璨夜景，穿上一套黑色透视蕾丝装束的白云，深V和胸前的绑带设计，将其丰满上围表露无遗，半透视的材质和高衩剪裁，让白云从臀部到长腿若隐若现，甚有性趣内衣风格，极具视觉冲击力。

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其中一张照片，白云披上一件米白色的毛绒外套，与性感的黑色蕾丝形成强烈对比，慵懒中带点妩媚，还有多张以枱灯、花束遮下半身，以及腿张开仅以双手盖住神秘地带，让网民有无限联想。白云写道：「May sweet dreams of me visit you tonight（愿我的甜梦今夜探访你）」，更添遐想空间。

白云姿势火辣被指犯规

白云的性感照曝光后，随即吸引大批网民关注，留言反应两极。不少网民称赞白云：「犯规，太火辣了」、「美～很会摆姿势喔」、「引死人啦，你好正呀」、「这样看完怎么睡？」认为白云完美驾驭性感造型。另有网民认为尺度大胆留言问：「准备进军AV界？」

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