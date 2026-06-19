向太大爆悲惨往事  曾被父母逼当舞女还债一度轻生  真正身份曝光冇再怪「爸爸」

在娱乐圈中一向以女强人形象示人的「向太」陈岚，近日在一段影片中罕有地揭露了自己令人心酸的童年往事。她坦言，自己的原生家庭带给她的满是痛苦，如果以1至10分评分，她会给「负1分」，她更一度因为母亲孭上巨额赌债而被父母逼做舞女，她一时看不开曾经自杀。

向太母亲嗜赌成性

向太在影片中透露，她自小聪明绝顶，IQ高达188，学业成绩永远名列前茅。然而，这份优秀并未为她赢得父母的关爱。她忆述，母亲沉迷赌博，每次她兴高采烈地拿著奖状回家，看到的总是在牌桌上赌博的母亲。母亲对她的成就视若无睹，甚至会嫌弃地把奖状烫焦。更甚的是，当母亲赌输钱时，便会将怒气发泄在她身上，对她动手打骂。

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向太被逼当舞女还债

最让向太崩溃的是，在她18岁那年，母亲因欠下巨额赌债，竟要求她去当舞女赚钱还债。而她的父亲不但没有出手相救，反而一同跪下求她，劝她接受这个安排。父母的绝情让她心灰意冷，万念俱灰下，她选择了轻生，幸好最后被及时救回，才没有酿成悲剧。

向太身世之谜解开

死过翻生的向太，在23岁那年，从算命师口中意外得知一个惊人秘密：原来，现在的「父亲」并非她的亲生父亲，而是养父。她的母亲当年与养父离婚后，与她的亲生父亲生下了她。后来亲生父亲去世，走投无路的母亲才被养父接回。

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向太对「父亲」释怀

这个身世之谜，反而让向太对过去的一切豁然开朗。她终于明白，为何养父会如此纵容母亲，甚至不惜牺牲她。因为养父一生只爱母亲一人，为了留住爱人，他选择了妥协。知道真相后，向太反而更能释怀，她表示自己对养父的养育之恩，比对母亲更多。

向太靠自己改变命运

这次经历让向太彻底醒悟，原生家庭不是终点，而是自我觉醒的起点。她决定靠自己改变命运，辍学后努力工作，当模特儿、拍广告，将赚来的每一分钱都拿回家。她不再怨恨，选择放下，并以更强大的心态，活出属于自己的精彩人生。