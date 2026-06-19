张智霖零修图状态曝光 外貌回春被赞「唔似54似28岁」 冒雨扒龙舟毫无架子

54岁的张智霖近日现身广州猎德村，参与一年一度的龙舟盛事，随即被大批粉丝野生捕获。当天张智霖一身朴素打扮，仅穿浅灰色外套配搭牛仔裤，在微雨中手持透明雨伞，遇上粉丝后，他表现亲民，不时微笑打招呼，瞬间点燃了现场数百名市民的热情，惊呼声此起彼落，场面墟冚，证明男神魅力没法挡。

张智霖遭百人围堵拍照

活动当日，张智霖一抵达猎德村，即被眼尖的市民认出，消息火速传开，现场旋即被闻风而至的粉丝和街坊围得水泄不通。与一般巨星出巡时的大阵仗截然不同，张智霖此行既没有保镖护驾，也没有工作人员特别清场，全程只在数名友人陪同下，亲切地穿梭于人群之中。面对几乎「零距离」的镜头和此起彼落的呼喊，他始终面带从容亲和的笑容，尽显其「零架子」的巨星风范。这种极致的亲民作风，让在场围观者大为赞赏，有女粉丝更激动高呼：「我是看著他的戏长大的，他怎么可以完全没有变过！」现场赞叹声不绝于耳，许多人惊叹他保养得宜，「皮肤好得像年青人」、「说他28岁我都信」。

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张智霖冒雨完成活动被赞专业

除了外貌引发热议，张智霖的投入和专业精神同样令人印象深刻。他不仅应邀为龙舟进行传统的「点睛」仪式，祈求风调雨顺、赛事顺利，更亲身坐上龙舟，拿起船桨体验扒龙舟的乐趣。从现场的影片可见，他划桨的姿势有板有眼，与同船的健儿们配合默契，完全不似初次尝试的生手。体验期间，雨势逐渐变大，但张智霖并未因此退缩，反而撑起雨伞，在雨中继续坚持完成整个扒龙舟过程，专业态度赢得岸上市民的阵阵掌声。

张智霖与众同乐品尝龙船饭

在热闹的龙舟体验过后，张智霖更被邀请到当地的李氏宗祠，与一众村民及工作人员同吃「龙船饭」，感受最地道的风土人情。在古色古香的祠堂里，他手持碗筷，与众同乐，再次展现其贴地、无架子的一面。从现身街头到参与传统仪式，再到亲身体验扒龙舟及品尝龙船饭，张智霖完美融入了这场属于广州市民的节庆活动。

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