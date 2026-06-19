飞常日志II｜朱敏瀚化身「制服暴徒」大晒3D巨胸 李海铜与张驰豪引爆连串笑位

由马国明、高海宁、朱敏瀚、洪永城、刘颖旋、周嘉洛、郭柏妍、戴祖仪、吴伟豪、徐荣、张驰豪、钟柔美等主演的《飞常日志II》，逢星期一至五晚八点半翡翠台播映。

昨晚（18日）一集《飞常II》剧情讲述，Captain K（朱敏瀚饰）为了保住100万枝宝贵疫苗，选择在风切变恶劣情况下急降香港机场，引发航空公司高层启动「事故调查」，Captain K面临停飞处分…最终Carmen虽出手相救令Captain K免受罚，但事件最终却引发惊人逆转…这一幕，除了Captain K的自我、及方可儿（郭柏妍饰）对上司的百分百信任及力撑令人动容，朱敏瀚在接受调查时惊现的「爆胸」一幕亦相当抢焦！事缘穿上白色机师恤衫配黑呔的朱仔，虽然包到冚，但侧面看上去黑呔竟然「入晒坑」，朱仔3D巨胸果然名不虚传！

朱敏瀚地狱式练肌

其实朱仔为了成就「最强胸肌」，背后付出不少汗水与努力！昔日是「排骨仔」的朱仔之所以成为现今TVB「御用肌肉担当」，全靠地狱级自律。本身属瘦底的朱仔，为了增肌强迫自己一日「硬塞」6餐之余，还曾创下日食20只蛋白及狂吞水煮鸡胸肉的纪录。训练方面，朱仔每周重训最少5日，靠大重量推胸及哑铃飞鸟疯狂虐肌。即使拍剧开早班，朱仔亦坚持凌晨3点起床空腹做Gym，是近年最励志的大只仔神话。

李海铜与张驰豪大晒搞鬼表情

昨晚另一焦点剧情，是网红妙妙（李海铜饰）为了蹭流量热度，直播期间除大摆「吸Likes 3招」，还发起「机场禁区留宿三日」挑战，令机场总保安主任陈杰（洪永城饰）大为头痕！这段场口之所以吸引，除因有之前凭《卧底娇娃》爆红的「仙气女神」李海铜加持，张驰豪（Aska）的可爱「惊呆VS谦厚VS怕丑」表情包亦相当抢分。话说在机场乱冲乱撞的李海铜，无意间发现昔日顶流男神Aska并大笑大叫，令原本独自饮水的Aska吓到惊变「呆萌树熊」。面对李海铜一再热情地骚扰，Aska不是露出怕丑老尴样、就是谦厚为难样，完全予人「绵羊男」感觉。之后李海铜要求Aska在频道粉丝面前大跳昔日大热招牌舞步，虽然万分不愿意，但作为「Yes Man」的Aska最后还是「就范」，同场加映大批「难为了家嫂表情包」，甚有喜剧节奏及天分，难怪获网民洗版式大赞可爱：「Aska 好好笑，笑死冇命赔」、「估佢唔到咁好笑」。