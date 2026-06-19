David Sheiner病逝享年98岁 美国资深绿叶演员曾拍成龙《杀手壕》

美国资深绿叶演员David Sheiner于6月5日在洛杉矶因肾衰竭病逝，享年98岁，消息由其儿子Andrew Sheiner证实。David于1928年1月13日生于纽约，曾服役于美国陆军，其后凭奖学金师承演技大师Lee Strasberg学习表演，同窗包括影坛传奇玛丽莲梦露（Marilyn Monroe）及占士甸（James Dean）。

David Sheiner演出逾百部电视及电影

David曾于1955年在百老汇舞台剧《飞来艳福》与华特麦陶（Walter Matthau）同台演出，二人由此结下深厚情谊。据David儿子Andrew忆述，50年代华特麦陶嗜赌成性，欠下黑帮巨债，黑道更扬言要打断其双腿，David于危急关头慷慨借出数百美元，协助好友解困。事后华特悉数清还欠款，其妻更透露并非所有借钱予华特的人都有此幸运。David其后进军荷里活，演艺生涯横跨电影与电视逾百部，以《怪人怪事》中与华特麦陶及积林文（Jack Lemmon）同枱的啤牌牌友Roy一角最广为人知，他又曾演出成龙主演的1980年电影《杀手壕》。电视方面，他曾多次客串《玉面金刚》及《职业特工队》等经典剧集，以善于驾驭各类口音见称。David遗下妻子及两名子女。