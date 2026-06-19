铁拳教育丨金武烈爆红竟是「执二摊」？ 坎坷身世曝光含泪忆亡父

Netflix热播韩剧《铁拳教育》自6月5日上线后，凭探讨教师教学困境的写实题材，迅速在网上掀起极高讨论度，更成功引爆追剧热潮。片中饰演教权保护局督察的男主角金武烈，入行长达24年，终凭《铁拳教育》迎来演艺事业的高峰。让金武烈声名大噪的《铁拳教育》代表作，背后却隐藏「非第一顺位人选」，最近金武烈受访时，更揭开戏剧般的坎坷成长背景。

金南佶因粉丝反对推剧

金武烈在接到《铁拳教育》剧本前，并非剧组的第一人选，据导演洪钟灿曾透露，督察一角最初属意由金南佶担纲，却因原作漫画在网上曾卷入种族与性别歧视的争议，在粉丝反对下，金南佶最终两度婉拒邀约，角色才转由金武烈接手。金武烈曾在访问上展现高EQ应对，主动向金南佶致歉外，又强调自己是金南佶的粉丝，经常从对方的表演上取得灵感。

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金武烈靠亲友接济度日

44岁的金武烈在幕前形象沉稳，早前亮相综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》时，自揭年幼时的清贫岁月，透露一家人曾在如同贫民窟的山区生活，母亲又因遭遇诈骗，导致家中债台高筑，试过大门多度被贴上封条，连搭车的交通费都付不起，要依靠亲友接济度日。

金武烈在20几岁时，父亲不幸中风成为植物人，并罹患癌症，身为长子的金武烈原获大学取录，却因无力支付学费，以及扛起家计而被迫休学。金武烈曾做过建筑、工厂、保安、发传单、搬运等体力工作，曾为悭钱，每日收工时会徙步一小时返家，而在漫长的路上，成为金武烈背台词、练唱功的时间。

金武烈曾卷入兵役争议

金武烈在30岁时曾卷入兵役争议，原因低收入户资格可获得免兵役判定，却遭舆论质疑恶意逃兵。当时金武烈未有多做辩解，默默承受，而实情是其父当时因中风留下高达3亿韩圜（约153万港元）债务，金武烈是家中唯一支柱，根本无法抽身。

金武烈直到两年后见家境稍有改善，主动入伍进入前线步兵师服役。只是金武烈在服役期间，面临膝盖半月板撕裂的伤痛，当时放弃提前退伍的权利，坚守岗位直至完成21个月的兵役，甚至在退伍前一个月还自愿站值夜更，其负责任的态度，令军中同袍赞叹。

金武烈忆亡父落泪

提到在自己30岁时父亲抱憾离世，金武烈谈到父子情一度落泪。金武烈回想起父亲生前反对其演戏，私底下却常常向邻居炫耀儿子的优秀，含蓄父爱直到金武烈成为人父后，才真正深切体会：「我偶尔会想，现在如果爸爸到处去炫耀，我好像就能更坦然接受他的炫耀，但他现在不在了。」

金武烈与演员太太尹升娥拍拖多年，于2015年结婚，直到2023年才诞下儿子，金武烈表示：「如果爷爷（金武烈父亲）还在，不知道会怎样？」金武烈每逢遇上好事，第一时间会想起爸爸，面对镜头隔空向亡父表达思念：「我们都过得很好，你应该也过得很好吧。我很想念你。」