全智贤6.29袭港《尸杀禁区》谢票 谢票场原今午开售突变阵预售前急叫停
更新时间：13:18 2026-06-19 HKT
发布时间：13:18 2026-06-19 HKT
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由《尸杀列车》导演延尚昊执导，韩国女神全智贤、男神池昌旭及具教焕主演的最新丧尸巨作《尸杀禁区》，自5月28日在香港上映以来，票房势如破竹，至今已累积超过1,500万港元，成绩斐然。电影公司昨日（18日）在社交平台宣布女主角全智贤将于6月29日（星期六）亲临香港，出席电影谢票场与观众见面，今日（19日）中午12时预售谢票场门票，电影公司今午却突然发出通告，表示：「谢票场将有所调整」，为活动增添了变数。
全智贤继《尸战朝鲜：雅信传》后再度挑战丧尸题材，是她自2013年电影《复国者联盟》后，相隔11年再度回归大银幕的力作。全智贤再度访港为电影宣传，消息一出令影迷陷入疯狂。没料到临预售前出现变数，电影公司今午在IG发出通告：「【通告】原定今日中午12时预售之《尸杀禁区》谢票场将有所调整，请密切留意进一步公布。不便之处，敬请原谅。」当中未有提到调整原因，但粉丝仍期盼全智贤能顺利来港。
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