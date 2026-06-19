郑俊弘惊爆18岁差点失身 揭发遭诱骗「陪客」黑暗内幕

郑俊弘（Fred）于5月宣布离开效力24年的TVB，近日作客新城电台，接受李有毅（Ben）及李国炜（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》访问。郑俊弘在节目中自揭入行初期遭「潜规则」，当年陷落入「陪客」陷阱，至今仍心有余悸。

郑俊弘被骗有商业合作

郑俊弘回忆事发时约在17、18岁，当时刚参加完《全球华人新秀歌唱大赛》，仍未正式进入TVB艺员训练班。其间有人透过其经理人接洽，声称有餐厅欲邀请郑俊弘担任代言人，并相约在酒店会议室商谈合作。

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郑俊弘遭索取私人联络

郑俊弘在会面期间，被对方索取私人电话号码，但在会议结束后不久，该人便联络郑俊弘直言：「想了解你多一点」。又向郑俊弘提出：「不如带你去买衣服，刚好有客从韩国过来，看你有没有时间过去。」

郑俊弘闻言感到即察觉对方有问题：「原来成件事佢冇代言人，乜都冇，系假嘅，佢想揾我去『陪客』，原来咁黑暗，当时有谂过点『揼』佢。」郑俊弘坦承当时感到非常害怕，想过用自幼学习的蔡李佛拳进行自保，最终选择通知经理人，并将对方封锁及更改电话号码。郑俊弘自事件后学会保护自己，拒绝向陌生人透露私人联络方法。

郑俊弘曾日夜痛哭向子致歉

此外，郑俊弘在访问中剖白面对儿子Asher患罕见病「天使综合症」的感受，并感激太太何雁诗与自己并肩作战。郑俊弘的囝囝Asher至今仍未学会说话与走路，他坦言当初得知诊断结果时，精神陷入崩溃。

郑俊弘透露内心对儿子充满愧疚：「日日揽住佢，觉得好对佢唔住，会匿喺佢身后喊，同佢讲对唔住。」幸而太太何雁诗坚强地撑起整个家，加上在接触有同类情况的多个家庭后，郑俊弘慢慢接受现实，并领悟出生命哲学：「以前成日谂『我第日死咗佢点算』，但Asher教晓我，与其焦虑未知嘅将来，不如享受今日。」让郑俊弘心态转变积极面对。

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