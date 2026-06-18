NCT在玹退伍首场海外巡演登陆澳门 「中文手写信」落台送花派福利

NCT成员在玹（JAEHYUN）日前在澳门举行《JAEHYUN FAN-CON TOUR in MACAU》，是在玹于今年5月退伍后首次举办SOLO巡回粉丝演唱会。在玹延续首尔场的热烈气氛，以真挚情感与高水准演出，与粉丝制造难忘的回忆。

NCT在玹携手写簿出场

在玹手持亲手书写的写生簿出场，上面写著「Macau～大家想我吗」，以中文向全场观众热情问候。在玹分别向不同层的NCTzen（官方粉丝名）打招呼，并感性表示：「隔了两年才来到澳门，好想你们，大家也有想我吗？」全场粉丝报以尖叫声回应。

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NCT在玹唱亲创歌曲

在玹在演唱会上以《Timeless》作为开场曲，并分享歌曲的含义：「虽然没有永恒的东西，但如果把我们记忆中每个瞬间的碎片组合起来，那就好比是永恒。这首歌是我亲自创作的，入伍后又有新的感想，能在这次演唱会作为第一首歌唱给大家听，我觉得特别幸福。」

在玹于FAN-CON上唱出《Horizon》、《Can't Get You》、《Roses》、《Unconditional》、《Flamin' Hot Lemon》等歌曲。其中《Horizon》是在玹搭飞机时的灵感，他表示这首歌带有「带著大家一起出走」的心情。

NCT在玹分享生活照

在玹又分享近况，公开多张从未曝光的生活照，以及巡演幕后花絮，并回应粉丝许愿，为大家录制Morning Call「快点起床」、晚安铃「宝宝晚安」，还即场拍摄MZ世代流行的广角自拍，与可爱猫咪影子照。

谈到未来计划，在玹透露正在筹备solo专辑，同时NCT 127也正准备回归，还分享新目标：「最近正在种金橘，希望金橘树能茁壮成长。」逗乐全场粉丝。FAN-CON上在玹又为粉丝特别唱出NCT组曲《Pricey》、《Can We Go Back》、《Meaning of Love》、《Angel Eyes》等曲目，在唱出《Dandelion》时更走下舞台，亲自赠花给幸运粉丝。

NCT在玹承诺再来演出

在玹在安可时带来今年生日前夕推出，在服役休假期间完成创作的新曲《99 Degrees》，并预告会公开完整版本，并以《Timeless》收尾。在玹结束时感慨表示：「这是我的第一次solo粉丝演唱会，也是第一场在海外城市和大家见面。谢谢大家给予我的正能量，我会好好完成接下来的巡演。大家也要好好过生活，我还会再来的。」