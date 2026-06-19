薛家燕带伤做《公益金》「发台瘟」求见谅 赞胡枫转数快有急智识执生 刘温馨认单身不知庞景峰欠债

古装音乐剧《花影梦》昨晚（18日）于文化中心首场演出，虽然天文台发出黑色暴雨警告，但无阻一众嘉宾到场欣赏，包括黄浩然、黄日华、薛家燕、刘温馨、Kellyjackie、陈欣健、李芷晴、钟晴、张德兰和老公、应昌佑、张佳添、黄博、李思林等等。

薛家燕有兴趣做音乐剧

薛家燕表示特意来支持，因剧中好多演员都是老友记，尤其梁兆明是粤剧老倌，今次做音乐剧，定要好好学习和欣赏，问她可有兴趣挑战音乐剧？她表示很有兴趣，但音乐剧需要时间练习，自己工作忙，暂时未有时间。薛家燕早前被地毯绊倒撞瘀鼻，她表示已经康复，多谢大家关心，谈到她在节目《万众同心公益金》中的对谈环节中，口误将「纪念张国荣哥哥」说成了「纪念张国荣姐姐」惹网民热议，薛家燕笑说：「临出场时发现件衫未整好，所以有一下发台瘟，希望大家见谅。（网民心痛妳受伤应好好休息？）我一早答应演出《公益金》，鼻瘀了可用化妆去遮，但其实当日脚仲有啲痛，所以状态也不太好，好像我去修哥（胡枫）演唱会都要他扶著怕跌倒，大家才会见到90几岁扶住个70几岁，现在已经好返，希望大家唔好见怪。」又赞胡枫非常了不起，指他转数快有急智，不同嘉宾与他讲笑都识执生，很厉害，而且那天真的星光熠熠，是一个很抵看的演唱会，「我都不知有谁做嘉宾，在后台见到刘德华、张学友、张家辉、莫文蔚、汪明荃等很惊喜，大家在后台很开心。」

刘温馨因黑雨被逼单拖现身

刘温馨独自来看音乐剧，称原本有朋友陪伴，但对方住元朗又黑雨，未能揸车出来，「我都有急call其他朋友，但他们都唔得闲，唯有一个人来看，要支持好朋友杜小乔。」又说有兴趣演音乐剧和舞台剧，因为大学正是主修舞台剧，但毕业后都未有上过舞台，除了早前客串《真．Live Show》，但都是「萤幕上」客串，无真的踩台，希望之后有机会挑战。刘温馨与庞景峰分手后未有新恋情，指现在单身，不心急拍拖，对感情顺其自然，对于旧爱庞景峰被指欠债，为生计日打3份工，刘温馨表示无留意报道，亦不知道，二人分手后已没有联络，亦没有再见面。另外，蔡卓妍、周慧敏和老公、谭辉智等送上花篮祝演出成功。