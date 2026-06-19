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港姐2026丨吴倬希退赛拍片亲揭不参选真相 23岁NYU顶级学霸兼投行分析师

影视圈
更新时间：12:00 2026-06-19 HKT
发布时间：12:00 2026-06-19 HKT

《2026 香港小姐竞选》将于8月底举行，大会日前举行记者会，公布12位入围佳丽名单。其中在面试时已被视为大热的佳丽吴倬希（Elisa），却在会晤传媒前突然退选，TVB高层乐易玲受访时曾为事件解画，而吴倬希亦火速开设新IG及小红书帐号，分享生活照及拍片，交代退选心声及未来动向。

港姐2026丨吴倬希拍片自称「前10号」

吴倬希在退选后，于小红书上载一条影片亲自交代原因。在影片中，吴倬希以「前10号」自居，全程面带灿烂笑容，坦言退选决定并不容易，内心深感可惜。回顾短暂的参选历程，吴倬希表示：「由初选一路走到现在，我真的很珍惜每一个机会，也珍惜和每一位工作人员、佳丽和前辈相处的每一天。」吴倬希又特别感谢TVB给予的珍贵机会，以及大众的支持。

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港姐2026丨吴倬希澄清退赛无关发型

吴倬希在片中展现幽默一面，主动澄清传闻：「真系唔系因为个发型先退赛㗎。」吴倬希续指：「山水有相逢，后会有期。」并大方祝愿今届港姐竞选顺利，众佳丽能发光发亮。吴倬希在影片尾声，特别向乐易玲隔空致谢：「乐小姐，我真系好钟意你呀！」似是为未来再进罕娱乐圈留后路。

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吴倬希虽然退出参选港姐，却在IG开新帐号，一夜之间连续更新多个帖文，上载多辑生活照以及性感相。吴倬希透露将返回美国纽约，承诺未来会持续更新生活日常，因此有揣测吴倬希有意转型做KOL。而吴倬希在社交平台的IP位置，见到身处美国，未知是否已经离港。

港姐2026丨吴倬希精通多国语言

TVB高层乐易玲日前在记者会上证实吴倬希的退选消息，并指吴倬希因家人的既定行程，与港姐后续的密集训练「撞期」，经双方详细商讨后，最终艰难地作出退赛决定。乐易玲大赞吴倬希外形出众，对其退出大表惋惜，并寄望吴倬希明年能卷土重来。

据指，吴倬希今年23岁，去年于纽约大学（NYU Stern School of Business）毕业，在法国巴黎银行纽约分行做投行分析师。曾学芭蕾舞及中国舞、拥钢琴8级资格
，精通英语、普通话、粤语、西班牙语、韩语、法语，背景超强。

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