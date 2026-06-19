何超盈走出社恐全靠一富豪名媛  两闺密搭私人飞机外游羡煞旁人  颜值爆灯流露贵族仙气

赌王四房千金何超盈近年一向深居简出，但最近已走出昔日阴霾，重新投入多姿多彩的社交生活。日前，她的名媛闺密、林建岳与前妻谢玲玲所生的幼女林心儿在社交媒体上分享了一张合照，揭示了这对好姊妹正结伴展开一趟奢华的海岛之旅，而旅程的起点，正是在一架私人飞机之内！

何超盈林心儿好闺密

从照片可见，何超盈与林心儿的闺密情谊相当深厚，二人惬意地安坐在豪华的私人飞机舱中，准备飞往菲律宾享受海岛假期。为此行她们显然默契十足，双双戴上了充满热带风情的阔边草帽和时尚太阳眼镜，以一身轻便而不失富贵感觉的装扮，准备迎接当地的阳光与海滩。在镜头前，两位名媛都神采飞扬，散发著准备度假的悠闲气息，尽显名媛风范。

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何超盈一度有社恐

何超盈自2019年与哈佛学霸辛奇隆结婚并诞下爱女「荷包蛋」后，便鲜有公开露面，生活重心完全转移到家庭上。她更曾坦言面对人群会感到焦虑，一度有社交恐惧，希望过上绝对低调的生活。

何超盈亮丽金发抢镜

不过，从近期的动态看来，何超盈已彻底告别过去的困扰。在早前其弟何猷君与超模奚梦瑶的盛大婚礼上，何超盈以一头亮丽金发惊艳全场，不但为弟弟和闺密送上祝福，更拍下自信迷人的照片，展现出优雅而独特的个人气质，宣告强势回归社交圈。这次与好姊妹的私人飞机之旅，更印证了她已重新拥抱镜头与阳光，活出精彩的自我。

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