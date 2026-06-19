蔡少芬老公张晋槛过鬼门关逾1年仍未复元？  携妻女外游面颊凹陷  身形消瘦被指有神无气

52岁的视后蔡少芬（Ada）与同龄的武打巨星张晋结婚18年，一直被誉为圈中的模范夫妻。两人育有大女张楚儿、二女张信儿及幼子张乐儿，一家五口的生活幸福美满。近日，蔡少芬在社交平台更新动态，分享了她与老公张晋及家人在马尔代夫度假的照片，曝光了夫妻二人的最新状态，引发网友热议。

蔡少芬尽显高雅气质

在阳光与海滩的美景衬托下，蔡少芬的状态极佳，令人惊艳。虽然已年过五十，并且是三位孩子的母亲，但她保养得宜，岁月仿佛未在她身上留下痕迹。照片中，她虽然未有上载性感的泳衣照，但身穿一袭无袖的印花飘逸长裙，依然显得「颜值爆灯」，高雅气质尽现。更令人羡慕的是，她的身材苗条纤瘦，手臂和腰间没有一丝赘肉，体态宛如专业模特儿，在镜头前散发著自信的光芒。

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张晋面颊极瘦似有神无气

然而，相比起容光焕发的蔡少芬，丈夫张晋的状态更引起了外界的关注。这位去年四月曾因心脏病发、一度徘徊鬼门关的武打明星，在大病后超过一年的今天，整体状态似乎仍未完全回复到昔日的巅峰。在马尔代夫的合照中，穿上短袖恤衫、短裤及凉鞋的张晋，虽然神情轻松，但面颊明显比以往消瘦许多，脸色亦不及太太红润，有网民更指他似有神无气。从照片中可见，他的身躯和四肢也显得比过去瘦削，让不少粉丝感到担忧。

张晋去年曾心脏病发徘徊鬼门关

回顾去年，张晋曾在节目中自爆心脏病发的惊险经历。蔡少芬事后受访时仍心有余悸，透露当时在新加坡旅游时，张晋突然呼吸困难，甚至无法说话，脸色发青，情况一度危急。她忆述当时自己只能不断祈祷，而张晋则凭著「不能倒下」的坚强意志挺了过来。返港后，检查发现他有血管堵塞近八成，需立即进行手术。蔡少芬坦言，经历此事后才知道「一刹那便可以永别」，更感叹自己「差少少做了寡妇」，幸好丈夫最终平安无事。而为了健康，身为四川人的张晋已戒掉吃油及吃辣的习惯。

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蔡少芬两女极靓：