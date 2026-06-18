Lolly Talk出席周年晚宴否认最后一次8人合体 夹到档期就现身：等大家邀请

8人女团Lolly Talk曾美欣（MeiMei）、吴倩怡（Sinnie）、刘绮婷（Yanny）、黄咏霖（阿蛋）、郑芷淇（Elka）、陈纪澄（Tania）、黄敏荞（阿妹）和郭晓妍（Ah Yo），今晚齐人合体出席一个周年晚宴，担任表演嘉宾落力跳唱唱足三首歌炒热气氛。8女在演出后受访，否认最后一次8位成员现身，谈到上次合体已是2月，而为了今晚演出，事前齐合体准备了几天，问即是会继续合体？她们表示一定有机会，夹到档期就会出来，就等大家邀请。

Elka与阿妹认签约新公司

各成员亦透露各自新动向，她们暂时分道扬镳发展，传言已签约新公司的Elka和阿妹，承认签约同一间公司，不影响Lolly Talk 8人活动，而个人的工作亦已有安排，阿妹将参演舞台剧，问可想其他成员签公司做同门？她说：「当然想呀，欢迎其他成员，但适合我的又未必适合她们。」

阿蛋坚持自资出歌

阿蛋将继续以自资歌手发展，将推出第二首新歌，问不签约公司？她觉得个人发展更自由或更适合自己。而Sinnie表示早前有孖阿蛋一齐出骚时已抢先听对方的新歌，而自己则继续以乐队晚安莉莉发展，稍后为组合Per se担任演唱会嘉宾。至于Mei Mei、Yanny、阿Yo和Tania透露正在跟一个团队合作，会有新方向，问继续合作的前提，是可以让她们8人活动？她们表示当然，亦希望继续以8人姿态活动。