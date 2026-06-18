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谭咏麟首爆巡演秘史 去年澳门站惊见三代同堂粉丝 公开寻人约饮茶：凭相片证明就得

影视圈
更新时间：21:15 2026-06-18 HKT
发布时间：21:15 2026-06-18 HKT

谭咏麟（校长）将于9月举行《谭咏麟与您《刻骨铭心》世界巡回演唱会—终极篇》，虽然近日忙于做演唱会筹备工作，但为了让歌迷更了解背后的心血、歌曲制作流程及重温令人刻骨铭心的金曲，他特别制作了新一辑访谈节目《我的生命我的爱》，并由著名DJ陈海琪担任主持。节目第4集将于6月19日晚上6时，在谭咏麟官方YouTube频道播出，内容同样精彩。

演唱会成为刻骨铭心经历

校长在第4集继续邀请了合作团队做嘉宾，继有「艺能集团」董事总经理叶伟忠、有「演唱会之父」之称、亦是次今次巡演的监制陈永镐、著名排舞师Sunny Wong，以及「欧洲坊」行政总裁邱子杰，大谈多年来制作演唱会的点滴及感受。陈海琪形容校长影响跨世纪的流行文化，叶伟忠相当认同，认为校长影响很多人的生活和价值观，因此是次演唱会以「刻骨铭心」为主题，希望将歌迷跟校长不同交往的感觉放进去，令这次演唱会成为他们刻骨铭心经历。

谭咏麟被歌迷感动到眼湿湿

叶伟忠还分享了一段刻骨铭心经历，就是去年（2025）在《谭咏麟经典传奇巡回演唱会》澳洲悉尼站庆功宴上，遇到一个11岁的小歌迷，「当时已是凌晨1时，佢拎住张海报喺后门等签名，可惜佢话冇钱买飞睇呢个演唱会，但证明校长嘅音乐系跨年代跨地域。」校长被这个悉尼小歌迷的经历感动到眼湿湿，再讲到自己多年来感染到不同年代的歌迷，他直言最想就是带出坚毅的讯息给歌迷，说着说着终忍不住洒泪。而Sunny Wong就大赞校长就算是巨星，但从来没架子，「佢从来都唔会发脾气，好照顾台前幕后，令我好佩服同敬重。」

谭咏麟公开呼吁寻人约饮茶

校长被歌迷感动不止于此，还有去年12月12日在《谭咏麟经典传奇巡回演唱会》澳门站发现疑似三代同堂歌迷一同观赏他演出，校长看到这张背影照片后，感到既温馨又感动，决定寻找这3位歌迷，跟他们一齐饮茶欢聚一番。校长公开呼吁若是当事人，可以凭当日演唱会门票；在现场正面照片；或当日相同造型照片，以证明为当事人，将证明电邮到「[email protected]」，并留下联络电话，校长会邀请专人跟他们联络。
 

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