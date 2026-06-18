陈晓东红馆骚明晚开锣视察舞台兴奋拍片 发掘新星Gordon Flanders同台合唱

陈晓东明天就要举行红馆演唱会，前日开始搭建舞台，东东到场视察立刻拍片记录，片中他兴奋表示：「入台啦！」上星期东东为云顶巡演做媒体访问，透露找来来自大马的张与辰做特别嘉宾，令人期待香港骚是否也有特别嘉宾？

陈晓东IG无意发现新声

今次香港演唱会，东东找来新晋创作歌手「Gordon Flanders」做表演嘉宾。东东一次看郑秀文（Sammi）的ig社交网，听到Sammi用《冬天一个游》这首歌做背景音乐，觉得好好听，于是查找原唱得知是Gordon Flanders，之后宣传演唱会时上「Music Panda」节目要选一些非自己的作品去表演，于是选了这首《冬天一个游》，怎知道点击率一晚便过万，令很多人也认识了这首歌，东东坦言：「我是一个跟得很贴的人，喜欢新的事物和歌曲，既然点击率那么高，就在红馆给年轻歌手机会表演一下，一同合唱！」

Gordon Flanders获邀惊喜又感恩

当Gordon Flanders得知被邀请时，开心表示：「十分惊讶，因为前阵子都有留意东哥上music panda，翻唱《冬天一个游》这首歌，好多谢他会留意我们这一辈的年轻歌手！我亦没想过他会邀请我在演唱会同台演出，这一刻心情好复杂，但更多的是感恩，毕竟在红馆唱歌最大部分歌手的梦想，期待6月19号红馆见大家！」此外，东东在彩排时也大赞Gordon Flanders，扬言喜欢对方写的R&B作品，希望演唱会后可以找他创作新歌。

