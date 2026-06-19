翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义

已故女星「俏黄蓉」翁美玲离世至今已41年，但这位凭借《天师执位》及《射雕英雄传》奠定TVB一线花旦地位的传奇女星，依然活在无数粉丝心中。提起翁美玲的恋情，大众最深刻的莫过于她与男星汤镇业那段轰烈而悲情的关系，亦有粉丝记得她曾与一位荷兰籍男友交往。然而，翁美玲的初恋情人其实是一位香港人。近日，这位「初恋」的近照疑在网上流传，昔日的青涩少年已变成一位笑容可掬的慈祥老人。

翁美玲初恋为香港人

翁美玲的爱情故事充满传奇色彩。她最早的恋情，发生在移居英国之前，对象是香港的同校同学。当时年仅15岁的翁美玲随家人远赴英国，但这段两小无猜的感情并未因此中断。从当年留下的珍贵合照可见，这位初恋男友曾亲赴英国，一解相思之苦。在伦敦的欧式建筑背景下，二人留下了青春的足迹。

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翁美玲由细靓到大

照片中的翁美玲，天生丽质，明眸皓齿，从小就是美人胚子。而她的初恋男友则留著当时流行的长发，身穿喇叭裤，打扮前卫，颇有几分摇滚少年的不羁气质。二人时而在公园漫步，时而在伦敦街头合影，青春的气息溢于言表。

翁美玲曾有荷兰籍男友

移居英国后，翁美玲展开了她的第二段恋情，对象是一位荷兰籍少年，名叫Rob。从照片中可以看到，两人关系亲密，在郊外草地相依，或是在家中合照，记录了她在异国的另一段青春岁月。2019年翁美玲60岁生忌，有翁迷联络到Rob，当时Rob送上鲜花和纪念卡作悼念。而她与汤镇业的感情，则是她生命中的第三段，也是最广为人知、结局最令人唏嘘的一段。

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汤镇业被骂多年负心汉

翁美玲初恋男友近况曝光

近日，社交平台小红书流出了翁美玲初恋男友的最新消息。这位现年约67岁（翁美玲在1959年出生）的香港男子，已经是一位顶著大肚腩、笑容亲切和蔼的老人家，与年轻时瘦削、留著长发的摇滚少年形象判若两人，岁月在他身上留下了明显的痕迹，但脸上的笑容依旧温暖。

翁美玲曾移居英国

翁美玲的人生短暂却璀璨。她7岁时父亲病逝，后随改嫁的母亲移居英国。1982年，她返港参加香港小姐竞选，虽仅获第八名，却凭借精致的五官和活泼的个性迅速获得TVB的青睐。在经典剧集《射雕英雄传》的选角中，她力压群芳，夺得「黄蓉」一角，从此一炮而红，成为一代人心中的「俏黄蓉」。

翁美玲汤镇业因拍剧挞着

当时，汤镇业凭借《香城浪子》和《天龙八部》中的「段誉」一角，成为TVB当红小生。他与翁美玲因合作拍剧而擦出爱火，成为万众瞩目的金童玉女。然而，由于两人事业繁忙，聚少离多，感情逐渐出现裂痕。1985年，据传在一次激烈争吵后不久，翁美玲被发现在家中开煤气自杀，送院后证实不治，终年26岁。