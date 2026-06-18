卢瀚霆自家品牌首度联乘商场6.30开卖手机配件曝光 亲自解构8位ALLOVER BABIES设计心思：记得要爱自己

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）的自家品牌ALLOVER宣布惊喜跨界，联乘商场强势带来连串精彩企划，而系列将于6月30日起在商场全港独家率先发售，首周将不设网上销售，势必掀起新一轮全城抢购热潮！此外，更设有Ditto Snap限定主题自拍馆，让大家与最爱的 ALLOVER BABIES 角色一同留下专属夏日回忆。

卢瀚霆盼传递更多「LOVE」

谈到今次引人注目的三方合作，Anson Lo难掩兴奋之情，他感谢获邀合作打造多方联乘系列，自言非常期待：「希望这个联乘能为大家带来更多『LOVE』！」

卢瀚霆8位BABIES藏设计心思

ALLOVER 由Anson Lo创立，自品牌诞生以来一直以「LOVE」作为核心理念。Anson Lo亦亲自分享设计理念：「ALLOVER 一直深信『爱』的力量。这次创作的8位ALLOVER BABIES，每一位都有着独一无二的个性和小缺点，就像现实生活中的我们一样。我希望透过这些色彩缤纷、充满活力又疗愈的角色，将满满的温暖与正能量透过日常生活用品融入大家当中。当大家拿起手机时，就能感受到这份爱，提醒自己不论遇到什么挑战，都要好好爱自己、传递爱给身边的人。」

