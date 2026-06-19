吴丽珠细谈陈敏儿生前告别派对 揭钟保罗自杀之谜一原因陷财困：可能搬咗出去谂唔通

吴丽珠（珠女）近日接受YouTube频道《橙色大笨象》访问，罕有地谈及已故好友「金牌司仪」钟保罗（Paul）及陈敏儿的往事。吴丽珠在访问中忆述了与两位挚友的点滴，言语间充满怀念与不舍，令人动容。

吴丽珠分享参与陈敏儿生前告别派对细节

吴丽珠与好友陈敏儿结识几十年，大家都曾在TVB打拼，亦加入过《欢乐今宵》，双方合作无间，私下亦是好朋友。吴丽珠分享早前曾找过陈敏儿，有意聚会，但未见对方回复，以为陈敏儿不在香港，不久便收到她离世的消息。其实去年陈敏儿举办过一场「生前告别派对」，当时陈敏儿做完手术不久，向来看淡生死的她决定办一个聚会，提早向亲友道别。吴丽珠透露，陈敏儿从不搞生日派对，所以当她收到邀请时感到很奇怪。派对要求所有来宾穿上粉红色衣服，现场气氛温馨。陈敏儿当时私下向吴丽珠透露自己患病，时日无多，希望与好友们好好告别。吴丽珠忆述：「佢同我讲，唔知自己仲有几耐时间，想同班好朋友见吓面。」吴丽珠近日得悉陈敏儿的死讯，让她悲痛万分。

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吴丽珠指钟保罗因做生意陷财困

谈及当年钟保罗的死讯，吴丽珠坦言至今仍感到难以置信。她忆述：「我系瞓醒觉有记者打电话俾我，话Paul跳楼，我简直唔相信。」她表示当时知道钟保罗因生意出问题陷入财困，但没想到他会走上绝路。吴丽珠形容钟保罗是个非常聪明、有才华的人，无论演戏还是当司仪都表现出色，但她认为钟保罗的性格或许不适合做生意，对于他最终的决定，吴丽珠深感惋惜和震惊，慨叹：「佢系一个好叻嘅人，但可能就系因为太叻，转唔到弯。佢一路同屋企人一齐住，佢可能系搬咗出去，自己谂唔通，咁样去跳楼。」吴丽珠除了分享与故友的往事，也借此提醒大家要珍惜与朋友及家人相处的时光，不要留下遗憾。

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钟保罗曾钟情陈雅伦？