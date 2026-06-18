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JW王灏儿超低胸庆36岁生日  陈滢疑饮醉酒全身趴地晒白滑玉背  周嘉洛竟「见死不救」？

影视圈
更新时间：21:00 2026-06-18 HKT
发布时间：21:00 2026-06-18 HKT

歌手JW王灏儿今日（6月18日）迎来36岁生日，一向人缘甚好的她，获一班因合作TVB剧集而结缘的好友为她举行生日派对，场面热闹。寿星女JW心情大好，更以一身极度性感的装束赴会，成为全场焦点，而其好闺密陈滢，就玩到成个趴落地下疑似饮醉酒，同场的绯闻男友周嘉洛却未有出手救助。

JW王灏儿吊带低胸裙庆生

从曝光的影片可见，JW在生日派对中隆重其事，穿上了一件金色的超低胸吊带裙，胸前的Deep V设计让她的丰满上围一览无遗，性感指数爆灯。化上精致妆容的她显得明艳照人，颜值极佳。席间她更拿著手机，高兴地大唱情歌《月亮代表我的心》，表现风骚，尽显寿星女的兴奋心情。

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陈滢周嘉洛朱敏瀚为JW王灏儿庆生

为JW庆生的好友包括她的好闺密陈滢以及其绯闻男友周嘉洛，又因拍摄剧集《痞子殿下》而成为好友的朱敏瀚亦有出席。他们齐聚一堂，为JW送上祝福，并拍下合照，足见彼此友谊深厚。

陈滢疑饮醉酒趴晒落地

然而，派对上亦出现了有趣搞笑的一幕。从另一段影片可见，陈滢竟被拍得整个人面向下、全身躺在地上的画面，露出性感玉背。当时，朱敏瀚面露笑容，蹲在她身旁大声喊「边个杀我老婆！」，场面十分戏剧性。陈滢亦在该影片上标注「We all took murder mystery to the next level（我们都把谋杀之谜游戏玩到新境界）」，似乎揭示了他们当时正在投入地玩「剧本杀」游戏。不过，究竟是游戏玩得太投入，还是陈滢在派对上太开心而饮醉就不得而知。有趣的是，当陈滢「倒地」时，好友周嘉洛则未有出现在镜头中「救助」。

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