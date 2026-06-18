樊亦敏亲证蔡一杰精神状态 6月4日合照非旧相 呼吁要正能量面对

樊亦敏出席《爱·回家之开心速递》宣传活动，一众艺人大玩「搬粽大挑战」。她表示将会参演新正剧，跟周嘉洛及陈晓华合作，不过跟监制沟通后，自己觉得需要身形再瘦一点会更切合角色，现时体重113磅，希望能够减至100磅，又爆陈浚霆在她生日月期间经常请吃零食搞到变肥。

端午节成剧组最后聚会

谈到快将端午节，今年是一众该剧演员最后一次相聚。樊亦敏坦言有机会聚会吃饭，毕竟大家要成长。谈到可会客串参与新处境剧《爱‧回家之三代同糖》，樊亦敏表示任何制作都开心，希望大家支持新处境剧。

樊亦敏赞蔡一杰精神靓仔

另外，提到早前有网民在茶餐厅偶遇蔡一杰指他消瘦憔悴，不过樊亦敏日前在社交平台上分享一张合照，让粉丝知道蔡一杰的最新状态。樊亦敏表示有网市民指这张是旧相，但她澄清这张相片在6月4日拍摄，当时吃饭时巧遇蔡一杰，虽然对方没有化妆，但表现精神又靓仔。她说：「大家要畀鼓励佢，以正能量去面对，依家药物好先进。」作为道教弟子的她，表示也会为蔡一杰祈福。