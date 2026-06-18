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许冠杰长子入院检查膀胱癌  49岁许怀欣满头白发一脸病容  8年前惊患癌症即动手术

影视圈
更新时间：20:00 2026-06-18 HKT
发布时间：20:00 2026-06-18 HKT

「歌神」许冠杰（Sam）的49岁长子许怀欣（Ryan），一向与家人关系密切，三代同堂乐也融融。然而，8年前曾不幸确诊膀胱癌的他，健康状况一直备受关注。近日许怀欣在社交媒体上，指自己再度入院进行膀胱癌检查，其憔悴模样令不少粉丝感到担忧。

许怀欣一副病容欠神采

在许怀欣发布的最新照片中，他身穿病人服、戴著口罩和黑框眼镜，身处医院的环境。引人注目的是，他已变了一头灰银色的头发，白发极多，与早前的状态相比明显苍老了不少。尽管他对著镜头做出标志性的 Rock 'n' Roll 手势，但眼神却略显疲惫，欠缺神采，似乎只有其型，未有其实。整体看起来略带病容，状态令人忧心。

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许怀欣于IG报喜

不过，粉丝们的担忧很快便一扫而空。许怀欣在帖文中公布了新一年的检查结果，证实癌症并没有复发，他写道：「又一年，又一次膀胱癌检查。幸运地，一切安好，没有复发。」这个正面的结果让他和关心他的人都松了一口气。

许怀欣吁年轻人别畏疾忌医

经历过病魔的挑战，许怀欣语重心长地劝喻大家，特别是年轻人，要多加留意身体状况。「如果你感觉有任何不妥，请立即去做检查。年轻人患癌的数字正在大幅上升，我身边亦有越来越多朋友有相同经历。」他强调，定期检查、健康饮食和持续运动至关重要，这或许能拯救你一命。

许怀欣感激太太支持和照顾

回顾许怀欣的抗癌之路，他在2018年11月首度透露自己患上膀胱癌，并需立即入院进行切除手术。术后，他必须在5年内每半年进行一次覆检。如今再次顺利过关，意味着他下一次检查要等到明年夏天。在这段艰辛的路上，许怀欣多次公开感谢太太一直以来的支持和照顾，正是这份爱给予他战胜病魔的无比力量。

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