李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋

81岁的「鼎爷」李家鼎近来因家庭纠纷心力交瘁，更因慢性肠胃炎暴瘦。他早前接受《东周刊》独家访问，痛斥大仔李泳汉夫妇是「啃老族」和「Claim钱王」，榨干他近200万积蓄，并正式宣布与其脱离父子关系。他指因前妻施明离世，与李泳汉的关系完全破裂，让他晚年饱受折磨。李家鼎在访问中直指，为求安享晚年，决定「斩草除根」。他多次怒骂李泳汉是「仆X仔」，并公开决裂：「李泳汉唔系我李家鼎个仔，佢嘅嘢与我无关！」近日，鼎爷进一步力数大仔李泳汉和大新抱严佩钰（Conny）的连番恶行，并决绝地表示：「就算佢浪子回头，我永远都冇可能原谅佢！」

李家鼎7年被榨干近200万

李家鼎直斥大仔李泳汉一家是「啃老族」，并以「人无三尺高，肚里三把刀」形容大新抱Conny。他透露，自己沦为「人肉提款机」长达7至8年，每月独自承担大仔一家五口至少5万港元的巨额开支，包括保险、学费、外佣薪金等。长年累月下，李家鼎近200万的积蓄几乎被榨干，甚至严重到一度需要借钱度日，经济压力极为沉重。

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李家鼎指李泳汉与大新抱Conny呃贷款抢名表

除了长期「啃老」，李家鼎更踢爆李泳汉夫妇是「Claim钱王」，吸金手法层出不穷。他指大新抱Conny去年曾以「冇钱」为由，从旁「督导」他申请信用卡贷款借出10万元，最终款项全数落入李泳汉手中。此外，家中的工人薪金、孩子学费、校巴费、补习费，甚至连施明的尿片费和孩子吃零食的一两百元，都向他实报实销。李泳汉夫妇更曾盯上鼎爷佩戴多年的纪念版劳力士手表，得手后还厚颜索取「出世纸」与表盒，只为「卖得贵啲」。长期承受巨大的经济与心理压力，导致李家鼎去年起暴瘦40磅，他痛苦表示：「真系惊㗎，唔知今次又问你攞几多！万一我乜都冇晒咁点算？唔通真系要揸兜？」

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李泳汉自封大哥大「顺我者生，逆我者亡」

李家鼎直言自从Conny入门后，是非源源不绝兼令李泳汉变本加厉，李泳汉更将Agnes抹黑成「恶魔」一样，李家鼎道出真相：「自从豪仔识咗细新抱之后，佢（Conny）狐狸尾巴就出嚟，成日讲细新抱坏话，我已经闹过佢。佢知施明迷信，就屈细新抱识降头、巫术之类，施明又信以为真，梗系惊啦！后来大家食过几次饭，见多咗，就知道根本冇咁嘅事。」本来李泳豪与施明和哥哥一家同住九龙塘，但兄弟不和后，竟被逼搬离九龙塘屋企：「李泳汉要做大哥大，顺我者生，逆我者亡。佢哋仲走入豪仔间房，见到啲嘢啱就攞，唔啱就打烂，其余物品就扔落楼下管理处，叫我通知豪仔去攞。佢哋做到咁绝，豪仔嬲到爆，两兄弟冇偈倾。」让李家鼎痛心疾首、直言「永远无法原谅」的，是李泳汉处理施明离世这件事的手法，李泳汉在施明离世前九个月，已经行使监护权一直阻挠爸爸和弟弟去探望。当李家鼎向传媒透露此事时，大新抱Conny竟打电话来责骂，自此与李家鼎断交，直到今年3月，李泳汉瞒报施明死讯整整十天。甚至在施明过世后，为了可以继续向爸爸伸手攞钱，李泳汉竟然讹称要「医药费」，李家鼎爷痛心地表示：「钱冇咗可以揾返，但隐瞒死讯，真系好难原谅！」施明设灵当日，李家鼎直言李泳汉完全当他隐形，面对面见到没有叫过他一声，最令李家鼎难过的是，如今他仍然不知道施明葬在哪里，连问一句也无从入手，他无奈表示：「佢（泳汉）都唔睬我，可以点？如果佢有当过我系老窦，就唔会好似今日咁啦！」

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