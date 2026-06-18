余慕莲入住老人院环境曝光 感叹钟景辉、陈敏儿相继离世 豁达看生死：排紧队啦

资深艺人「鱼毛姐」余慕莲，因照顾她的外佣姐姐返乡一个月，近日在好友安德尊（大王）的安排下，暂时入住老人院。TVB娱乐新闻台日前与谭炳文女儿谭淑莹一同前往探望，虽然声音略显气虚，但88岁的余慕莲精神尚可，更乐观地与院友打麻将作乐。谈及近日好友陈敏儿与钟景辉（King Sir）相继离世，余慕莲不禁感叹人生无常，坦言自己无惧死亡，豁达地说：「我现在是自开自解，排紧队啦！」

余慕莲月花数万买药 院舍生活不寂寞

余慕莲在2020年确诊患上肺纤维化，一度病危，幸好最终大步槛过。她透露现时身体状况稳定，但仍需每月服用数万元的标靶药来控制病情。虽然药费高昂，加上牙齿不好影响胃口，但余慕莲依然精神奕奕。从影片中可见，她所住的老人院环境整洁，设施齐全，她会使用复康器材做运动，房间虽小，但设备足够应付她日常生活。余慕莲表示在院中生活并不寂寞，很快便结识到新「雀友」，每日打「一蚊一番」的卫生麻将，笑言输光也只是二十元，纯粹是为有事做，打发时间。

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余慕莲早已交代身后事

面对生死，余慕莲展现出非凡的乐观与大爱。她表示自己已看淡生死，并早已立下「平安纸」，交代身后事。她已将自己的物业捐给东华三院，银行剩下的余款则会捐给「工业伤亡权益会」等有需要的机构，遗爱人间。她更叮嘱医生，若将来病情转差，千万不要为她插喉抢救，希望能有尊严地、在睡梦中安详离世。所有身后事已全权交托给安德尊及米雪处理，其豁达的态度令人敬佩。

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