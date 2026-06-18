黑雨丨富二代歌手旨呈30亿超级豪宅又遭殃 大型金属架被吹至倒塌：唔系最劲

香港今日（18日）下午受黑色暴雨警告影响，多区出现严重水浸及设施损毁。歌手邝旨呈位于赤柱、市值近30亿的超级豪宅再度成为「受灾户」。他在社交平台上载图片，显示豪宅范围内有大型金属簷篷被吹至倒塌，但他仍不失幽默本色，笑言「唔系最劲」，引起网民热议。

邝旨呈超级豪宅被黑雨侵袭

今日下午，黑色暴雨警告下，全港天气恶劣。乐队「享乐团」主音、曾参加《全民造星III》的歌手邝旨呈，今日在IG限时动态上载一张照片，展示其豪宅在黑雨下的最新状况。从照片可见，豪宅户外庭园一片狼藉，一个大型金属架结构整个塌下，散落一地，情况看似严重。不过，身为亿万豪宅主人的邝旨呈却处之泰然，并在图片上配文：「大家唔使担心，黑色暴雨，唔系最劲，起码加埋八号风球先有料到」，以轻松态度面对天灾，似乎对这种场面已习以为常。

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邝旨呈豪宅被10号风球吹到爆玻璃

事实上，这已非邝旨呈的豪宅首次因恶劣天气而受损。他的「富贵窦」几乎成为了台风及暴雨的「打卡点」。早在10号风球韦帕袭港时，其豪宅的玻璃窗被强风吹爆，导致家中严重漏水，当时他更拍片直击灾情，需要用毛巾、水桶「严阵以待」。据他分享每逢台风季节，其大宅亦多次出现泳池水倒灌、花园树木被吹倒等情况，可谓「逢风必灾」，难怪今次面对黑雨造成的损毁，他亦能一笑置之。

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邝旨呈妈妈是上市公司主席

邝旨呈家境显赫，背景强大。他的母亲是上市公司「现代健康科技」（前称现代美容）的创办人兼主席曾裕。他现居的赤柱独立屋市值近30亿港元，大宅内不但设有私人娱乐室，更有如「私人会所」般的豪华配套，包括大型泳池、日式风吕及专业级健身室等。邝旨呈虽然是名副其实的「富二代」，但他没有因此放弃演艺事业，坚持追寻音乐梦，以乐队「享乐团」主音身份出道，并毅然参加《全民造星III》，其贴地和努力的形象深入民心。