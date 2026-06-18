霍启山传结婚11月办婚礼 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲将再做奶奶？

1977年港姐冠军朱玲玲育有三子，大仔霍启刚、细仔霍启仁已为人夫，只剩下二仔霍启山尚未成家立室。不过「钻石王老五」霍启山的婚期终有定数。近日内地疯传43岁的霍启山将于今年11月与29岁俄罗斯与蒙古混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）已悄悄领结婚证，并计划在海南举行婚礼，婚讯一度冲上微博热搜，但至今尚未得到霍家官方或双方的正式公开回应。

娜然近年多次被拍到参与霍家重要活动

娜然在18岁时签约加入霍启山有份投资的模特儿公司Model Genesis，其后传出二人低调交往，直到近期恋情逐步浮面，霍启仁去年与拍拖5年的泰国女友Namfon在玉龙雪山举行婚礼，当时有网民发现，霍启山疑与娜然出席胞弟的婚礼，娜然近年也多次被拍到参与霍家的重要活动，包括今年初陪同霍启山现身意大利，出席霍启山父亲霍震霆的 80 岁寿宴兼家族春节旅行。

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娜然已迁居香港并积极学习粤语

娜然是俄罗斯与蒙古混血儿，出生于布里亚特共和国乌兰乌德市，曾先后在新加坡、中国香港、日本及中国台湾等地工作，2016年10月因参与拍摄周杰伦金曲《告白气球》MV而受到关注，到了2017年，娜然获选参演神话史诗电影《封神三部曲》「苏妲己」一角而为人熟悉。娜然凭电影《封神第一部》中「苏妲己」一角为人认识。霍启山和娜然传出绯闻闻后，多次被拍到共同出席霍家重要场合，包括2025年11月霍启仁婚礼、2026年1月霍震霆米兰寿宴及春节家族义大利旅行，娜然均以「准儿媳」身分融入霍家核心圈层。有指娜然近年为配合恋情发展，已迁居香港并积极学习粤语，甚至与霍启山合资成立传媒公司，感情越见稳定。

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