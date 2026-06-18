港姐冠军谢嘉怡做「低胸瑜珈」尽展丰满上围 接国际品牌广告瞓身演出 患妇科病需终生服药

2020年港姐冠军谢嘉怡（Lisa），去年宣布离巢后，已返回家乡苏格兰享受生活。现年30岁的她早前曾表示不会完全放弃幕前工作，近日她果然兑现承诺，更上一层楼，接下国际知名饮用水品牌的广告工作，并在社交平台分享影片，大方展示自己的最新状态。

谢嘉怡成功接下国际品牌广告工作

影片中，返回苏格兰后的谢嘉怡状态极佳，化上精致妆容，颜值重回顶峰，在镜头前散发著自信光芒，极之靓女，不负其港姐冠军的美誉。为了广告，Lisa可谓「瞓身演出」，她换上一套粉红色的低胸性感瑜珈装束，在镜头前落力做出多个瑜珈动作。

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谢嘉怡瞓身演出露胸前春光

在瑜珈环节中，她除了做出伸展、抬腿等动作外，更展示了高难度的平板支撑，动作标准有力。而在弯身及伸展期间，其丰满上围更不经意地展现于镜头前，胸前春光叫人看得目不转睛。虽然影片中可见她的身材依然带点圆润，但完全无损美感，反而流露出一种健康丰盈的体态美，充满阳光气息，可见离巢后的生活让她身心都处于极佳状态。

谢嘉怡患妇科病需终生服药

谢嘉怡早前受访，透露患上PCOS （多囊卵巢综合症），这让她更深刻体会到生活方式对健康的重要性，过去许多健康问题，如偏头痛、脱掉发等问题，都可能与此相关：「医生说余生需要接受荷尔蒙治疗，但我不想，所以我去研究，改变我的饮食，减压等整体疗法来管理健康，我认为很多事情可以透过生活方式来管理。」

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