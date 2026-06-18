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「蜘蛛侠」汤姆贺伦拖Zendaya放闪 首认已婚︰她是我最好的朋友

影视圈
更新时间：15:45 2026-06-18 HKT
发布时间：15:45 2026-06-18 HKT

Marvel超级英雄巨制《蜘蛛侠：英雄重生》将于下月30日在港上映，电影日前在西班牙展开宣传之旅，主演的汤姆贺伦（Tom Holland）与妻子Zendaya继赴马德里造势后，昨日移师荷兰阿姆斯特丹，出席新预告片发布派对。

蜘蛛侠失控

汤姆早于马德里站受访时，就下一个宣传目的地卖了个关子，笑言：「我的姓氏或许就是一个提示。」 果然，他的姓氏Holland正正就是荷兰的英文国名，令是次荷兰之行更添趣味话题。汤姆在新预告发布会上坦言尽管有「Holland」这个姓氏，荷兰之旅对他而言竟是生平首次，令他有点尴尬。新预告中，蜘蛛侠因体内DNA突变而变得疯狂及不受控，后来「变形侠医」给予他一个可控制自己的仪器，但之后「变形侠医」都变得不受控，变成与蜘蛛侠敌对。

汤姆贺伦情话冧Zendaya

阿姆斯特丹站同时是二人确认婚姻消息后首度公开亮相。汤姆前日接受杂志专访时，亲自证实与Zendaya的婚事属实，并回应网上流传的AI生成婚照，指嫲嫲有因此致电给他，但其他亲友就不需要，强调「他们（亲友）全都在场」。记者再指没有意识到婚礼已经举行，汤姆回答说：「这就是你得到的全部。」汤姆称因工作关系，想将恋情保持低调，「我们的工作可能会带来非常紧张的情况，能有一个经得起时间考验的关系基石真的很好。我们可以以只有我们才知道的方式相互支持，因为只有我们才能真正了解这种生活是甚么感觉，我认为这是一种奢侈，因为我只是不明白我怎么能和其他人一起拥有这样的事情。所以，对我来说，我找到对的人。她是我最好的朋友，当我和她在一起时，我是有史以来最幸福的，但我也从未感到如此得到支持和安全。」

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