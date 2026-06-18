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陈敏儿离世丨安息礼6.25举行设YouTube直播 体恤海外亲友及影迷与一同追思 帛金全捐慈善谢绝花篮

影视圈
更新时间：13:11 2026-06-18 HKT
发布时间：13:11 2026-06-18 HKT

已故演员廖启智的太太陈敏儿于6月12日因病离世，两位儿子廖文哲及廖文信曾表示陈敏儿的安息礼将于6月25日下午举行，为遵照陈敏儿生前意愿，安息礼将以私人形式举行，只限亲友参与，不对公众开放。不过今日（18日）家属考虑到海外亲友及一直关心陈敏儿的公众人士未能亲身到场，家人特别安排于陈敏儿的YouTube频道同步直播安息礼，让各界一同追思及送上祝福。

家属恳辞花篮以陈敏儿名义捐作慈善用途

与此同时，家属亦恳辞花篮，以实际行动支持环保理念。至于亲友及各界人士致送的帛金，将以陈敏儿名义全数捐作慈善用途，延续其关爱社会的精神，遗爱人间。二仔廖文信日前在Instagram限时动态上首度发声，有关心他们的人报平安：「收到好多关心慰问，多谢大家嘅support，我同屋企人一切安好！大家唔使担心。」文末他还表示需要时间消化和回复各界涌入的讯息，并再次感谢大家：「Thank you all!!!」

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黄日华曾表示半个月前知道对方入院消息

黄日华与陈敏儿在80年代是同期当家小生与花旦，在多部经典电视剧中合作，黄日华曾表示半个月前知道对方入院消息，当时已经处于昏迷状况，当时大家听到这消息并不开心，希望她能够大步跨过，他还说：「㖊日知道谢宁探过敏儿，都话情况唔系咁乐观，估唔到呢件事发生。」对于陈敏儿的离世，黄日华深感婉惜：「我对上一次见敏儿系喺半年前，𠮶阵几位EYT同事约埋为卢海鹏庆祝生日，估唔到呢次系我最后见到佢，见佢好精神又讲下笑、食好多嘢，真系世事难料。」黄日华大赞陈敏儿是一位好硬净又乐观的人，回想不少昔日合作时光：「我同佢最多对手戏，𠮶时合作嘅片段又谂起，好可惜。智叔走咗几年，之后又到敏儿姐，都几唏嘘，我哋系同辈，我识佢咁耐，佢系一个好硬净嘅女人，喺生活同爱情方面，好多大小事都系可以自己控制，佢系一个乐观嘅人。佢上年做过大手术都冇同我哋讲，表现好坚强，呢个系我比较敬佩佢。」

陈敏儿生前已交代后事包括立遗嘱及拍遗照

陈敏儿生前称去年6月身体出现严重情况，需要入院接受一场大手术，腹部留有长达14厘米的伤口：「喺手术之前，我梗系把握机会同两个仔尽诉心中情，大家都唔想留低任何遗憾，我入手术室之前，进行咗一个祈祷，唔系叫自己唔好死，而系用一个开放嘅心，接纳一个开放嘅结局，如果死，我系OK，如果继续活落去，我都觉得几好，我相信一切有最好嘅安排，所以个心系好平安。」陈敏儿亦曾透露已为自己预备好丧礼，坦然面对死亡：「我嘅丧礼叫人生毕业礼，麻烦大家帮我拍手掌，因为我今世要学习嘅功课已经做好，所以先行告退。」陈敏儿表示已交代后事，包括立遗嘱及拍遗照。

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