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78岁汪明荃自揭甲状腺出问题 需赴玛丽医院评估状况 曾两度患癌成功踢走病魔份外锡身

影视圈
更新时间：12:00 2026-06-18 HKT
发布时间：12:00 2026-06-18 HKT

入行超过50年的汪明荃向大众公认顶级「工作狂」，78岁的汪明荃对演艺事业与副业的热诚依然丝毫未减，数十年来始终保持极度敬业与拼搏的工作态度，而且积极拥抱新科技、新潮流，并频繁与年轻一辈跨代合作，是演艺界与时并进的典型代表。

汪明荃身体出现状况需到医院覆诊评估

不过汪明荃日前完成演出《友你有米55派对骚》后，终松口与罗家英计划淡出演艺圈：「呢四至五年内，会精简工作，做少一啲，要睇自己身体状况。」日前，汪明荃在个人官方网页的「荃周记」中，罕有地透露了自己的最新身体状况，需要到医院覆诊评估情况。

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汪明荃夫唱妇随地表示会淡出

汪明荃周日（6月14日）为米雪的演唱会担任嘉宾，当时汪明荃压轴出场与米雪合唱《万水千山总是情》，完骚后罗家英与汪明荃受访，罗家英感叹年届80岁，体力不如前，有心理准备4至5年内逐步淡出演艺圈：「唔系完全退休唔做，会有选择，或者多酬劳先会做」。汪明荃夫唱妇随地表示会淡出，工作安排视乎时间和身体状况而定。虽然汪明荃当日状态很好，未见有异样，但原来5月底汪明荃曾在官方网页的「荃周记」中透露：「自从早前甲状腺出了小问题后，服用的药物有一点副作用，经微调后已经改善很多，星期三再到玛丽医院覆诊，让医生评估一下情况。」在今年5月初，网民拍到汪明荃与罗家英睇完「英皇群星演唱会」离场时，汪明荃姐当时步伐缓慢，甚至显得有些「脚软」无力，全程需要罗家英及身旁工作人员小心搀扶，当时汪明荃的疲态让不少粉丝大呼心疼，纷纷留言担忧她的身体状况，不过汪明荃至今未有在「荃周记」更新健康情况。

汪明荃曾两度成功战胜癌魔

汪明荃在香港演艺圈中不仅是「常青树」，更是备受尊敬的「抗癌斗士」，汪明荃曾两度面临癌症折磨，但每一次她都凭借着惊人的意志力、乐观的心态以及及早发现的机缘，成功战胜病魔。在1985年汪明荃曾因声线沙哑，怀疑声带出现问题而前往医院求医，医生检查后怀疑其声带异常是由肿瘤引起，随即安排进行切除手术。手术后化验结果证实为甲状腺癌，由于发现得早，癌细胞并未扩散，手术后顺利康复，未对其演艺事业造成致命打击。到了2002年，汪明荃在一次自我检查中发现乳房有肿块，立刻就医检查并确诊为乳腺肿瘤，当时因为属于早期发现，汪明荃接受了肿瘤切除手术，且毋须切除整个乳房及接受化疗，手术后非常成功，汪明荃很快便重拾健康，回归舞台。

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