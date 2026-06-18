黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲

TVB金牌主持黎芷珊近日接受资深传媒人查小欣的YouTube节目《红查馆》访问，罕有地详谈与已故姑丈「赌王」何鸿燊的往事，亲自揭开外界对她「出身富贵，不愁工作」的误解。她忆述当年全靠何鸿燊帮助，才获安排加入TVB，并因寻求稳定而长年担任儿童节目主持，更一度成为「爆骚王」。

黎芷珊与何鸿燊有亲戚关系

黎芷珊出身于背景显赫的黎登家族，其姑母黎婉华是已故赌王何鸿燊的元配，因此何鸿燊便是她的姑丈。由于这层关系，外界多年来一直对黎芷珊存有「家底丰厚」、「工作只为兴趣」的印象。近日，黎芷珊作客资深传媒人查小欣的YouTube频道节目《红查馆》，便亲自剖白，打破外界长久以来的标签，并罕有地详谈姑丈何鸿燊对她的眷顾之情。

节目中，查小欣提到外界总认为黎芷珊是「有钱女」，她随即否认，坦言：「我真系唔系有钱人嚟㗎！」她解释，父亲在她18岁时已离世，虽然与何家的关系是事实，但何鸿燊亲戚众多，并非个个都同样富有。黎芷珊表示，与黎登家族一直关系很好，同时与何家二房的关系也不错，当中与表妹何超蕸的关系最好，自小学一年级成为同学后便一直无所不谈，直至早前何超蕸离世，她亦亲自为表妹办理丧事。

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黎芷珊因父早逝获姑丈何鸿燊关顾

黎芷珊忆述，当年因为父亲早逝，姑丈何鸿燊非常关心她们姐弟的将来，并主动为她安排出路。她说：「唔系我自己要求，系佢（何鸿燊）觉得我……当时我已经入咗行唱紧歌，佢觉得横掂已经入咗行，不如去做返呢一行嘅嘢，会比较适合啲。」何鸿燊认为电视台的工作相对稳定，于是透过关系推荐她加入TVB，黎芷珊表示：「佢哋（家人）觉得做儿童节目个收入会稳定啲。」

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黎芷珊为求安稳长驻儿童组成「爆骚王」

黎芷珊透露，正因姑丈的这份考量，她被安排加入儿童节目组，一做便是九年。她坦言自己极度缺乏安全感，喜欢安稳，而儿童节目主持的工作正好给予她稳定的收入，令她非常安心。在那个时期，她几乎是全台「爆骚王」，单是儿童节目一星期便有五天工作，加上《城市追击》等节目，收入非常稳定，这也解释了她为何能长年留守TVB。

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黎芷珊自爆30年前已长白发

在访问中，黎芷珊还分享了一个保守了三十多年的秘密。原来她从三十多岁起，疑似受家族遗传基因影响，已长出大量白头发，多年来一直需要定期染发。她笑言：「我好后生嘅时候就开始好多白头发！我爸爸、妈妈都系，可能系基因问题，细细个就要成日染发。而家差唔多90%（是白发）。」这个秘密让主持人查小欣和观众都大感意外，也让人看见黎芷珊坦率真诚的一面。

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