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郭富城初恋姚正菁孖「长江印务」老板上契 筵开六席众星齐集见证 冻龄美貌网民激赞跪求复出

影视圈
更新时间：22:20 2026-06-17 HKT
发布时间：22:20 2026-06-17 HKT

现年57岁的姚正菁（现名姚舜薰），是天王郭富城的初恋女友，亦是郭富城入行后首位承认的女友，早年她凭甜美外貌获封「缩水关之琳」。姚正菁淡出幕前多年后转型从商，至今依然冻龄有术，气质出众，网民都激赞她皮肤紧致，并纷纷留言跪求复出。近日，姚正菁因为一场上契宴再度成为焦点，而她所认的这位「契哥」，背景原来极不简单。

众星见证上契

姚正菁日前在多位资深圈中人见证下，正式与人称「Sam哥」的商界猛人结拜为兄妹，出席宾客包括胡枫、罗兰、卢海鹏、李龙基、「黑妹」李丽霞、林宝玉、朱洁仪、Joe Junior、谭玉瑛、吴大伟等等，星光熠熠。仪式上，姚正菁向Sam哥即场敬茶，Sam哥则豪赠金币一枚，并大手笔筵开六席款待好友，对这位契妹相当疼锡；现场气氛高涨，众人除了又唱又跳，更即场玩铲钱游戏、大派利是，场面热闹。

冻龄美貌引热议

姚正菁虽已淡出娱圈多时，但保养仍然相当不错。当晚她身穿端庄上衣配黑色短裙，身材依然fit爆，并留着一头卷曲长发，笑起来眼睛弯弯的，网民惊叹她样貌与身材保养得宜，完全零走样，难怪引起一片求复出之声。

契哥来头猛低调撑业界

Sam哥真实身份为「长江印务」老板，在印刷行业内极具地位，财力雄厚；他虽然并非圈中人，但圈内人脉极广，经常出钱出力支持业界，例如曾包场请睇《寻秦记》，演唱会又会大手购票支持；不过Sam哥为人极之低调，平时甚少在镜头前曝光，作风沉实不张扬，圈中好友提及他无不竖起拇指称赞。

一句话结兄妹缘

今次负责牵线的是资深传媒人汪曼玲，当初她介绍二人在澳门认识，当时姚正菁正经历感情低谷，情绪低落，Sam哥就以一句「爱情只是童话，不可尽信」去安慰开解她，没想到这句说话，竟促成了二人深厚的兄妹情。

爱女继承衣钵

姚正菁于1986年参加TVB「电视小姐」入行，出道不久便与郭富城谱出恋情，可惜关系维持大约5年便告终。其后她淡出娱乐圈，移民纽西兰结婚，并诞下两名女儿，惟后来传出离婚消息，当事人一直未有回应，仅在社交平台显示感情状况为「单身」。姚正菁及后转型从商，在上海经营时装生意，生活充实，不时回港与一众圈中老友叙旧。其细女林映说尽得母亲优良基因，五官标致、笑容甜美，2024年更参选《温哥华华裔小姐竞选》，相当瞩目。

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