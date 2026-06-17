林宝玉穿性感深V泳装自爆乌龙事 极少布设计包唔晒傲人上围 丰满身材极尽诱惑

36岁林宝玉（Connie）有「最美经理人」之称，一向不吝啬在社交平台分享好身材，日前她到新加坡旅行，再次向粉丝大派福利！林宝玉在Instagram上传了一张极度性感的泳装照，但配文却自爆「摆乌龙」，原来她本想拍摄赞助商的泳衣，却带错了朋友借给她的另一件，更直言：「哗...好难著吓」，但为了不浪费美好风光，仍然「尽力影到一张」，照片一出即引来大批网民赞好。

林宝玉纯白泳衣晒胸前风光

从照片可见，林宝玉身穿一件设计大胆的纯白色一件头泳衣，胸前的流苏设计完全无法掩盖她骄人的上围，深V剪裁和腰间两侧的挖空设计，将她的丰满身材和纤细蛇腰表露无遗，极尽性感诱惑。在阳光与美景的衬托下，她白皙的皮肤和修长的美腿更显吸睛，火辣程度爆灯，完美展现了她「最美经理人」的魅力。

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林宝玉选美出身转型做经理人

现年36岁的林宝玉曾是亚洲小姐，近年转型成为经理人，因成功捧红「亚视一姐」薛影仪（阿仪）而打响名堂，被封为「最美经理人」。不过，两人后来因合作问题闹翻，阿仪更曾公开指骂林宝玉，双方不欢而散。林宝玉近年投资有道，开设美容品牌、住豪宅，早已是圈中小富婆，即使回复单身，生活依然过得非常富贵充实。

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