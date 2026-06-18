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胡定欣与老公孖两对星级夫妻西葡行爆「内讧」？ 陈山聪遇「最大诈骗集团」1分钟户口清零

影视圈
更新时间：14:00 2026-06-18 HKT
发布时间：14:00 2026-06-18 HKT

由胡定欣、单立文与太太胡蓓蔚、陈山聪、袁伟豪及其妻张宝儿组成的「将军澳福利会」，感情要好，不时私下聚会。近日三对夫妇趁难得的空档，相约到西班牙及葡萄牙旅行，更是胡定欣相隔15年重游旧地。

胡定欣医生老公同行

胡定欣昨日（17日）在IG分享与医生老公陈健华（Akin）、陈山聪夫妇、单立文及老婆胡蓓蔚的多张旅行相。见到当地天气极佳，阳光普照，一行人游走在西班牙的街头，穿梭古城漫步，又在海边餐厅享受美食，在美丽的欧陆景色下，心情极好，脸上挂著灿烂笑容，气氛轻松又愉快。

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胡定欣突发奇想外游

胡定欣透露今次旅行源于去年底的突发奇想：「话说上年年尾知道航空公司有优惠Plan，突发话不如村民一齐去旅行，跟住就嘅即刻商量几时出发，去几耐去边度，即刻上网买机票，要确认所有人都有机位，要对晒啲位系可以一齐坐，对齐资料以免买错，当刻有人岀紧街去玩，边行边买，好急好癫。」

胡定欣自言「村民」相识多年，从未真正一齐去旅行：「唔计一齐出Trip做嘢，今次第一次一齐去旅行，来个西葡游」，因此胡定欣拍摄不少旅行相分享：「真系影咗好多相sssss，多到唔知点post，就拣呢几张记录一下，HAPPY TRIP」，只是今次之旅，袁伟豪及太太张宝儿未有同行，胡定欣特别标注二人，相约「下次一齐去」。

单立文敷面膜被出卖

照片中见到众人在多个景点、地标打卡外，陈山聪更大方晒半裸相，又与胡定欣老公伸手指住正在敷面膜的单立文，表情鬼马又搞笑。被胡定欣公开照片后，单立文在帖文下「投诉」：「你话过唔po呢张相㗎」，胡定欣风趣地回复：「你年纪大记错。」

单立文太太胡蓓蔚也有分享旅途感受，表示玩得太开心，留下许多回忆，手机的储存空间都快不够用。只是陈山聪爆料：「今次简直系遇上最大嘅诈骗集团，用咗1分钟时间就喺电话度要我买晒机票酒店⋯然后就户口冇晒钱，不过今次诈得几好」。

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