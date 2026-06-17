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申敏儿婚后复出获老公高调撑场 面颊圆润再惹怀孕揣测 惠利穿紧身裙现「凸腩」暴肥

影视圈
更新时间：22:45 2026-06-17 HKT
发布时间：22:45 2026-06-17 HKT

新婚将近6个月的申敏儿日前出席新片《瞳孔》VIP首映礼，这是她婚后首度回归大银幕之作，她的老公金宇彬亦高调现身为爱妻撑场。

金宇彬变身「爱妻号」狂拍老婆

申敏儿新作《瞳孔》于15日在首尔举行首映礼，获老公金宇彬高调现身撑场。他不但大方行红地毯，进入戏院后，更用手机不断狂拍申敏儿，全程以「爱妻号」架式示人。及后又拍摄了申敏儿、金南喜、李承龙、金英雅及导演廉智镐在台上向观众发言的照片，即时放上IG，以限时动态形式跟粉丝分享。网民看到照片即惊喜发现他出席了太太新片的首映礼，顿时兴奋不已，纷纷留言「这就是真爱」、「最佳老公典范」。

申敏儿全程表现甜蜜

获得老公力撑的申敏儿亦全程表现甜蜜，不时向观众派心心。不过有人发现她疑似有「婚后发福」的现象，面颊变得丰盈圆润，因而再次惹来网民猜测她疑似怀孕。但亦有粉丝认为只是光线、服装和拍摄角度影响观感，他们更直言仅仅因为她已婚就妄下断言，并对演员的身材进行过度猜测，实在是不礼貌。去年11月，申敏儿与金宇彬筹备婚礼期间，她来港出席活动时因穿着宽松而惹来怀孕谣言，及后申敏儿的经理人公司出面代她否认，澄清当时她并没有「未婚怀孕」。

惠利反击身材指控

同样因身材问题被热议的还有惠利，日前她出席粉丝见面会时，因所穿紧身连身裙造成错觉，令网民纷纷指她身形变胖兼「凸肚腩」。及后惠利急忙在IG大晒性感照，力证自己未有暴肥。她更发文称：「其实我挺喜欢自己的，但观众可能会觉得我不专业。」她还补充道：「我不知道为甚么一定要瘦才显得专业，但是如果粉丝希望如此，我会努力的！我会锻炼身体，保持健康。」
 

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