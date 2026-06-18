「星爷御用婆婆」侯焕玲晚年被卖物业失自主权 邵音音痛心：她说过她只想死

88岁资深演员余慕莲近年健康状况转差，加上家佣要返家乡嫁女，在没有人照顾之下，好友安德尊逐安排余慕莲暂住安老院一个月。邵音音与黄夏蕙近日结伴前往探望，事后邵音音在社交平台有感而发发长文，见到余慕莲的情况，感触忆起已故「星爷御用婆婆」侯焕玲晚年经历。

侯焕玲毕生积蓄交托错人

邵音音昨日（17日）在IG分享与余慕莲及黄夏蕙的合照，看到余慕莲的现况，感叹长者失去自主权的无奈，更让她想起另一位已故好友侯焕玲的遭遇。邵音音忆述当年侯焕玲身边不断有人游说她入住养老院，侯焕玲最终将毕生积蓄交托给一个人：「最后她决定选在自家楼下的养老院，她想回家时上楼便行。要拍戏要上街饮茶又方便。」怎料侯焕玲在养老院住不习惯想搬走：「才知道房子被卖了，要出门须经过监护人批准。」

侯焕玲医院度过晚年

邵音音指侯焕玲最后的日子，是在沙田坳道的医院中度过：「我依旧每天去帮她按摩，她的脚已经水肿到比头大。每次去看她，她看看我已没话说，闭著眼就睡著了。」邵音音提到侯焕玲曾心灰意冷：「她说过她只想死。」邵音音感慨道：「不知道自己清醒的时候总把自己的话事权签署给别人。弄到活著的时候自己甚么也不能做，要等人点头。真是！菩蕯问因凡人问果。各自因由。」

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余慕莲不习惯被禁自由

邵音音透露余慕莲在院舍内依然中气十足，一见面便滔滔不绝地大吐苦水。余慕莲坦言该安老院有四百多位长者，每天清晨4时许，便会被各种讲话声和骂人声吵醒，加上院方为安全起见，担心她跌倒，而严禁自行离开轮椅，让习惯了自由的余慕莲十分不习惯。

邵音音指余慕莲是大善人大好人，好人一生平安：「自病危至今已经三年了。当时她无望地说，音音我不想死，我想活多－年。今天听她不停地埋怨，一些懵吓懵吓的邻居，可见她还健康著。」

侯焕玲照顾弟弟终身未嫁

邵音音长文中提及的侯焕玲，于2018年在医院睡梦中安详离世，享年95岁。侯焕玲因父母双亡，早年为照顾年幼的弟弟，而终身不嫁。侯焕玲做过不同基层工作，直到1989年以67岁之龄踏入电影圈，侯焕玲的首部有对白的作品，是演出吴宇森执导的《喋血双雄》，其后多次参演周星驰的经典喜剧，包括《喜剧之王》、《回魂夜》、《审死官》、《破坏之王》，因而有「星爷御用婆婆」之称。侯焕玲晚年曾演出电影《六楼后座》，饰演「Susie」强吻吴家乐，此幕好经典。

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邵音音鞍尊处优：