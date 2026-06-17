揭密日丨史匹堡UFO科幻巨作 一文睇清剧情看点、评价、巨星演员阵容 结尾一字留悬念

传奇大导史提芬·史匹堡（Steven Spielberg）继《第三类接触》及《E.T. 外星人》等经典电影后，再度回归外星生命题材，推出2026年度科幻巨作《揭密日》（Disclosure Day）。《星岛头条》为您全面整合电影的超强演员阵容、故事剧情、幕后制作团队，以及评价与香港上映详情，入场前必看。

🌟 奥斯卡级星级演员阵容

《揭密日》汇聚了多位实力派与奥斯卡级数的荷里活巨星，为配合剧组的写实风格，众星将演绎人类面对未知恐惧时的集体心理战。 《揭密日》主要演员阵容包括Emily Blunt、Colin Firth、Josh O'Connor、Colman Domingo等。

🛸 故事内容：一场「天气报告」引发的人类恐慌

《揭密日》讲述世界即将迎来「外星生命被公开」的关键时刻。黑客兼网络安全专家 Daniel 成功偷走了一个名为 Wardex 的秘密组织隐瞒了高达79年的外星人机密档案。与此同时，电视台气象主播 Margaret 在一次例行的天气新闻直播中，突然遭到神秘外星力量干扰，甚至不受控地说出外界无法理解的外星语言。这场惊悚的气象直播瞬间变成全人类目击未知接触的最大型直播，让各国政府的资讯封锁彻底失控，世界陷入前所未有的恐慌与混乱。电影不仅探讨外星人揭露，更是一场关于人类在面临极大恐惧时，如何展现「同理心」的终极心理测验。

🎬 顶尖金奖制作团队

《揭密日》由大师级导演 Steven Spielberg 亲自执导并担任监制，故事概念亦源自他本人的构思。剧本由曾参与《侏罗纪公园》及《世界大战》的长期合作伙伴大卫·柯普（David Koepp）执笔改编。电影由环球影业及安培林娱乐（Amblin Entertainment）共同制作。

在视觉特效方面，剧组特别找来了业界顶尖的 Weta FX 与 Digital Domain 团队操刀，全片包含超过500个特效镜头，并使用35毫米胶片与数位摄影机混合拍摄，打造出从写实递进至超现实的震撼视觉风格。

🍅 观众及外国影评评价：口碑两极化？

外国专业影评普遍赞誉

《揭密日》在国外影评界获得了普遍的好评。在知名评论网站「烂番茄」（Rotten Tomatoes）上，根据344篇评论，电影成功斩获了81%的新鲜度正面评价，平均得分高达 7.2/10。而在Metacritic上，63位影评人亦给出了74分的不错成绩。许多外国影评人大赞这是史匹堡近20年来最强的科幻电影，并对他的执导功力、Emily Blunt的精湛演技、配乐以及视觉效果给予高度肯定。

观众评价呈现两极化

相对于专业影评，一般观众的反应则呈现较为两极的状态，CinemaScore的观众调查平均评分为「B」。部分观众认为电影剧情推进缓慢、气氛过于沉闷如纪录片，且缺乏传统外星电影中大量爆破的先进 CG 大场面。但另一派观众则认为电影铺排有序、戏味浓郁，特别赞赏其深入的心灵对战与情感辩证。

此外，电影结局中 Emily Blunt 仅以一字「Listen...」作为收尾，更是引发了观众广泛的讨论与各种解析，成为一大话题焦点。

🗓️ 香港上映日期

电影《揭密日》香港上映日期为 2026年6月10日（星期三），并将于各大院线（提供包括 IMAX 在内的大银幕格式）正式震撼登陆香港。