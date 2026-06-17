陈欣妍为新戏接导演「操Fit令」 启动两月特训誓回复身形巅峰

陈欣妍（Shirley）入行以来凭骄人身材俘虏大批粉丝，经常在社交网大派福利，深受网民喜爱。日前，她再上载展示纤腰与长腿的照片，却直言仍未满意当前状态，正加紧操练，并透露背后原因。

陈欣妍誓重返身形巅峰

原来陈欣妍是为了接拍新戏，而收到导演的特别要求，她表示：「最近接咗一套戏，导演畀咗几年前我嘅相我睇，要我操番好个身形，重回几年前嘅巅峰，时间唔多…想唔想睇我记录低嚟紧呢两个月嘅改变？留言话我知，真的要开始努力了！」尽管已经相当纤瘦，陈欣妍仍决定启动为期两个月的密集式修身计划，帖文一出，即引来大批网民留言打气，更有不少人问，同是健身狂热分子的沈震轩，未知今次会否化身私人教练，陪女友一齐操练，助她重返体态巅峰。